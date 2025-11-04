Muertes de famosos

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Ben Duncan, quien era muy cercano al príncipe William y Kate Middleton, participó en el reality show de 2010. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por autoridades locales.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Ben Duncan, exparticipante de Big Brother Reino Unido en 2010, murió a los 45 años tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel de Londres.

Autoridades locales confirmaron la noticia al sitio británico Daily Mail, donde señalaron que el jueves 30 de octubre recibieron el reporte de que había “un hombre en el tejado de un edificio en Cockspur Street, Westminster”.

PUBLICIDAD

“El hombre lamentablemente cayó desde una gran altura. A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancia de Londres, fue declarado muerto en el lugar”, se especificó en un comunicado compartido al medio, donde también se resaltó que el accidente se produjo poco después de las 23:00 hora local.

Más sobre Muertes de famosos

¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años
1:43

¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años

Univision Famosos
Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos
Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos

“Su muerte es inesperada, pero no sospechosa”, declararon los agentes.

De acuerdo con Daily Mail, Ben Duncan cayó desde una altura de aproximadamente 100 pies desde un bar en la azotea en el séptimo piso del hotel Trafalgar St. James de Londres.

Ben Duncan murió a los 45 años.
Ben Duncan murió a los 45 años.
Imagen Getty Images


Un servicio de ambulancias también se pronunció sobre la muerte de Ben Duncan. Los servicios de emergencia aseguraron que “muy lamentablemente, a pesar de los mejores esfuerzos de nuestras unidades, un hombre fue declarado muerto en el lugar”.

¿Quién era Ben Duncan?

Ben Duncan saltó a la fama en 2010 durante la onceava temporada de Big Brother UK.

Aunque Duncan no fue uno de los ganadores del reality, su nombre continúo llamando la atención por su cercanía con el príncipe William y Kate Middleton, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre su muerte.

Según información de ¡HOLA! y Us Weekly, Ben formaba parte del grupo de amigos de los príncipes en su etapa universitaria.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX