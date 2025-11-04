Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Video Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Ben Duncan, exparticipante de Big Brother Reino Unido en 2010, murió a los 45 años tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel de Londres.

Autoridades locales confirmaron la noticia al sitio británico Daily Mail, donde señalaron que el jueves 30 de octubre recibieron el reporte de que había “un hombre en el tejado de un edificio en Cockspur Street, Westminster”.

“El hombre lamentablemente cayó desde una gran altura. A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancia de Londres, fue declarado muerto en el lugar”, se especificó en un comunicado compartido al medio, donde también se resaltó que el accidente se produjo poco después de las 23:00 hora local.

“Su muerte es inesperada, pero no sospechosa”, declararon los agentes.

De acuerdo con Daily Mail, Ben Duncan cayó desde una altura de aproximadamente 100 pies desde un bar en la azotea en el séptimo piso del hotel Trafalgar St. James de Londres.

Un servicio de ambulancias también se pronunció sobre la muerte de Ben Duncan. Los servicios de emergencia aseguraron que “muy lamentablemente, a pesar de los mejores esfuerzos de nuestras unidades, un hombre fue declarado muerto en el lugar”.

¿Quién era Ben Duncan?

Ben Duncan saltó a la fama en 2010 durante la onceava temporada de Big Brother UK.

Aunque Duncan no fue uno de los ganadores del reality, su nombre continúo llamando la atención por su cercanía con el príncipe William y Kate Middleton, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre su muerte.