Muere estrella de telenovela en misteriosas circunstancias: fue encontrada “rodeada de animales raros”

Esta TerBlanche, estrella de telenovelas más conocida por interpretar a ‘Gillian Andrassy’ en ‘All My Children’, murió a los 51 años.

Variety informó al respecto 21 de julio, cuando puntualizó que el médico forense del condado de Los Ángeles indicó que la actriz sudafricana falleció el jueves 18.

Su representante, Annie Spolianky, confirmó la noticia al medio, aseverando que la difunta artista era una “persona maravillosa, amable y cariñosa”.

Por su parte, su amiga y agente, Lisa Rodrigo aseguró un día antes en un mensaje de Facebook que Esta pereció “por causas naturales”, aunque aclaró: “Está pendiente el informe de la autopsia”.

Esta TerBlanche, de ‘All My Children’, habría sido hallada “rodeada de animales”

A días de lo sucedido, este martes 23 Daily Mail compartió algunos presuntos detalles del deceso de Esta TerBlanche.

Según el diario británico, la intérprete supuestamente fue localizada sin vida “rodeada de animales raros que tenía como mascotas”.

Habría sido su asistente quien la encontró al interior del baño de su mansión, en el barrio de Hollywood, la semana pasada.

La celebridad no había estado en contacto con su equipo de trabajo desde que regresó de un viaje al exterior y se cree que su muerte ocurrió en algún instante del miércoles 17.

TMZ especifica que ella tenía tres gatos, dos perros y perritos de la pradera, que tuvieron que ser retirados de la residencia por Control de Animales local y un rescate de animales privado.

Se desconoce, explica el portal, qué pasó con ellos después de que las instituciones los acogieron para su debida protección.

En su cuenta de Instagram, TerBlanche solía publicar fotografías y videos de sus mascotas, y en ellos dejaba claro la manera en la que los cuidaba.

Esta TerBlanche compartía momentos con sus mascotas. Imagen Esta TerBlanche/Instagram

¿Quién era Esta TerBlanche?

Esta TerBlanche nació el 7 de enero de 1973 en Rustenberg, una ciudad de la provincia del Noreste de Sudáfrica.

Al inicio de su carrera como actriz, ella fue elegida para encarnar a ‘Beatrice Naudé Hartman’ en ‘Egoli: Place of Gold’, el primer melodrama de su país, y apareció en ella entre 1992 y 1995.

Posteriormente, se mudó a los Estados Unidos y se integró al elenco de ‘All My Children’, empezando en 1997 y hasta 2001.

Tras el final del proyecto, TerBlanche regresó a su tierra natal, donde abrió un spa y trabajó en documentales con el cineasta Michael Kastenbaum, desveló Soap Opera Digest.