Muere actriz de ‘Scary Movie’ a los 46 años tras una larga batalla contra el cáncer

La comediante Erica Ash falleció el domingo 28 de julio, según confirmaron sus allegados. La familia brindó una declaración en la que destacó las cualidades de la difunta artista.

Dayana Alvino.
Erica Ash, actriz de películas como ‘Scary Movie 5’ y protagonista de programas como ‘MADtv’ y ‘Survivor's Remorse’, murió a los 46 años el domingo 28 de julio.

La publicista de la comediante, Elizabeth Much, reveló a The Hollywood Reporter, este lunes 29, que ella falleció tras una larga batalla contra el cáncer.

“Fue una mujer increíble y una artista talentosa que tocó a innumerables personas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”, indicó su familia en un comunicado enviado al medio.

Diann Ash, mamá de la difunta estrella, comentó a TMZ que ella “hizo la transición pacíficamente rodeada de sus seres queridos”.

La amiga de Erica, la intérprete Loni Love, fue la primera en dar a conocer la noticia de su deceso en un homenaje en Instagram.

“Ella ponía todo de sí en su trabajo. Siempre estaba ahí… ahora se ha ido… mi más sentido pésame a su familia y sus fans”, escribió.

Imagen Monica Schipper/Getty Images

¿Quién era Erica Ash?

Erica Chantal Ash nació en Florida el 19 de septiembre de 1977 y se crio en Atlanta, donde estudió medicina en la Universidad Emory.

Sin embargo, se tomó un descanso y viajó a Japón, donde en su primera semana consiguió un “trabajo de cantante de fondo” y como modelo, según le contó a Los Angeles Times en 2017.

Allá, un locutor le afirmó que debía incursionar en dicha profesión: “Literalmente, una cosa llevó a otra, así que le digo a la gente que soy el ‘Forrest Gump’ de mi campo”.

“Simplemente caminé por la vida a ciegas, por fe, y dije ‘sí’ a las cosas que se me presentaron, y eso me trajo hasta aquí”, relató.

Sus pasos finalmente la llevaron a Nueva York a actuar en las obras ‘The Lion King’ y ‘Baby It’s You!’, de Broadway, y la puesta en escena externa, ‘Love, Loss and What I Wore’.

A partir de ahí, encontró su lugar en la comedia, estelarizando ‘The Big Gay Sketch Show’ y ‘MADtv’ antes de conseguir papeles en ‘Real Husbands of Hollywood’ y ‘Suvivor’s Remorse’.

En cine, sus créditos incluyen, además de ‘Scary Movie 5’ de 2013, ‘Kristy’ de 2014, ‘Jean of the Joneses’ de 2016, ‘Violet’ de 2021, y ‘The Outlaw Johnny Black’ y ‘We Have a Ghost’ de 2023.

“Estoy muy agradecida de haber encontrado mi espíritu y todavía estoy descubriendo su magnífico poder ilimitado: justo cuando creo que he logrado comprenderlo, encuentro una nueva profundidad abismal”, aseguró a Emory Wire.

