Muere estrella de ‘Rosetta’ a los 43 años: llevaba años luchando contra raro tipo cáncer

Émilie Dequenne, estrella de la película ‘Rosetta’, murió a los 43 años el domingo 16 de marzo tras años luchando contra un raro tipo de cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada su agente de representación, Charlotte Tourret, a través de una publicación de Instagram.

"Fuiste un ejemplo para todos nosotros, por tu extraordinaria fuerza y tu valentía. Eres una mujer inspiradora, una gran alma, una gran actriz y recordaré tu mirada alegre y tu luz. Te amo por siempre mi Émilie”, escribió.

Émilie Dequenne murió por raro cáncer. Imagen Charlotte Tourret / Instagram



Mientras que la familia de la actriz difundió un comunicado a través de la Agencia France-Presse, donde detallaron que la intérprete perdió la vida en un hospital ubicado a las afueras de París, donde recibía cuidados paliativos desde hace varios días.

¿De qué murió?

En octubre de 2023, Émilie Dequenne dio a conocer que había sido diagnosticada con un carcinoma adrenocortical, un tipo de cáncer poco frecuente que se desarrolla en la corteza de la glándula suprarrenal.

En abril de 2024, la intérprete anunció que estaba en remisión completa. Sin embargo, en diciembre del mismo año informó que había sufrido una recaída.

¿Quién era Émilie Dequenne?

Émilie Dequenne nació el 29 de agosto de 1981 en Belœil, Bélgica. Su salto a la fama ocurrió en 1999 cuando protagonizó la película ‘Rosetta’, la cual la llevó a ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes.