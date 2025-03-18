Muertes de famosos

Muere estrella de ‘Rosetta’ a los 43 años: llevaba años luchando contra raro tipo cáncer

El fallecimiento de Émilie Dequenne fue confirmado por su familia y su agente de representación. La actriz pasó sus últimos días recibiendo cuidados paliativos.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Dolly Parton ocultó a su esposo por 60 años: tras su muerte confesó la razón

Émilie Dequenne, estrella de la película ‘Rosetta’, murió a los 43 años el domingo 16 de marzo tras años luchando contra un raro tipo de cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada su agente de representación, Charlotte Tourret, a través de una publicación de Instagram.

PUBLICIDAD

"Fuiste un ejemplo para todos nosotros, por tu extraordinaria fuerza y tu valentía. Eres una mujer inspiradora, una gran alma, una gran actriz y recordaré tu mirada alegre y tu luz. Te amo por siempre mi Émilie”, escribió.

Émilie Dequenne murió por raro cáncer.
Émilie Dequenne murió por raro cáncer.
Imagen Charlotte Tourret / Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen
0:56

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen

Univision Famosos
Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte
0:58

Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte

Univision Famosos
Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano
0:56

Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”
2 mins

Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”

Univision Famosos
El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas
0:59

El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Univision Famosos
Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México
1:00

Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México

Univision Famosos
Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo
1:01

Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo

Univision Famosos
Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”
1:00

Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”

Univision Famosos
B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”
3 mins

B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”

Univision Famosos


Mientras que la familia de la actriz difundió un comunicado a través de la Agencia France-Presse, donde detallaron que la intérprete perdió la vida en un hospital ubicado a las afueras de París, donde recibía cuidados paliativos desde hace varios días.

¿De qué murió?

En octubre de 2023, Émilie Dequenne dio a conocer que había sido diagnosticada con un carcinoma adrenocortical, un tipo de cáncer poco frecuente que se desarrolla en la corteza de la glándula suprarrenal.

En abril de 2024, la intérprete anunció que estaba en remisión completa. Sin embargo, en diciembre del mismo año informó que había sufrido una recaída.

¿Quién era Émilie Dequenne?

Émilie Dequenne nació el 29 de agosto de 1981 en Belœil, Bélgica. Su salto a la fama ocurrió en 1999 cuando protagonizó la película ‘Rosetta’, la cual la llevó a ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

‘El pacto de los lobos’, ‘La chica del tren’ y ‘Perder la razón’ fueron otros de sus proyectos. ‘Survive’, película estrenada en el Festival de Cannes en 2024, se convirtió en su último filme.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD