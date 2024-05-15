Fallece Elda Peralta Ayala, actriz del cine mexicano, a los 91 años

Video María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo

El miércoles 15 de mayo se informó sobre el fallecimiento de Elda Peralta Ayala, una destacada actriz de la época dorada del cine mexicano, a la edad de 91 años.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la noticia a través de las redes sociales, expresando su pesar por su partida y resaltando su contribución al cine mexicano.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Elda Peralta Ayala, actriz de cine, guionista, escritora y editora. Fue presidenta del Comité de Vigilancia del STPC. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. DEP”, escribieron.

Elda Peralta Ayala murió a los 91 años.



Hasta el momento, la causa de muerte de la actriz Elda Peralta Ayala no se ha dado a conocer.

¿Quién era Elda Peralta Ayala?

Elda Peralta Ayala nació el 28 de julio de 1932 en Hermosillo, Sonora. Aunque comenzó su carrera actoral en 1947, fue en 1950 cuando alcanzó la fama con la película 'La negra Angustias'.

A lo largo de su trayectoria en el cine mexicano, participó en 36 películas, incluyendo títulos como‘El pecado de quererte’, ‘Nosotras, las taquígrafas’, ‘Mi adorada Clementina’, ‘Chucho el roto’, ‘Bendito entre las mujeres’ y ‘El esqueleto de la señora Morales’.

La carrera de Elda Peralta solo duró una década. En ese tiempo, la actriz vivió un episodio de acoso, del cual habló abiertamente en 2006.

“Aquel cineasta, del que no diré su nombre, sobre todo porque ya murió, quiso pasarme por las horcas caudinas (verse forzado a someterse y hacer por la fuerza lo que uno no quería hacer). Me negué, porque tenía la rebeldía suficiente para no dejarme arrastrar", según contó al periódico El Universal. "Lo ocurrido me causó un trauma durante mis 10 años de carrera, cada vez que decían ¡cámara! titubeaba y se me torcía un poco la boca", dijo.