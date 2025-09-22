Muere actriz de ‘El Mago de Oz’: lo que se sabe de su fallecimiento

Video Bayron Sánchez y DJ Regio asesinados: hallan nota junto a sus cuerpos

Elaine Merk Binder, actriz de ‘El Mago de Oz’, murió a los 94 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija, quien detalló que su madre perdió la vida el domingo 21 de septiembre.

Annette Phillips, hija de la actriz, no reveló la causa de su deceso. Sin embargo, aseveró que era una de las últimas sobrevivientes que interpretó a un ‘Munchkin’ en el clásico de 1939, según señala TMZ y Variety.

De acuerdo con su hija, Elaine Binder aparece en la película durante el performance ‘Come Out’. Su escenario es la segunda casita subiendo las escaleras. Justo antes de entrar “a ver al mago”, se le puede ver a la intérprete, junto a ocho bailarinas más, en un pabellón al fondo, con un vestido y sombrero verde oscuro.