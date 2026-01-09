Kendall Jenner Kendall Jenner rompe el silencio sobre los rumores de ser “lesbiana” en secreto La modelo de 30 años respondió tajante a los rumores y reveló qué es lo que “más le molesta” sobre las especulaciones de su orientación sexual.



Kendall Jenner rompió el silencio sobre los rumores de ser “lesbiana” en secreto durante el podcast ‘In Your Dreams’, de Owen Thiele.

“Hay todo un sector de Internet que piensa que son lesbiana”, declaró tajante en referencia a las especulaciones sobre su orientación sexual.

Aunque la modelo, de 30 años, aseguró que no tendría problema en reconocer públicamente ser parte de la comunidad LGBTQ+, aseguró que lo que realmente le molesta es la crueldad de las personas.

“¿Quieres saber qué es lo que realmente me molesta? Lo cruel que es la gente al respecto”, dijo. “No es algo así como un gesto de bienvenida y decir: ‘Oye, si lo fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy cruel. Es muy como: ‘¿Qué demonios haces?’”, subrayó.

Al respecto, la hermana menor de Kim Kardashian aseguró que, en caso de serlo, sería muy abierta con el tema.

“Entiendo que salir del clóset no es algo fácil para nadie, o al menos no para la mayoría de las personas”, expresó.

“Y no estoy diciendo que sea algo fácil, pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma aquí, y conociéndome, creo que en este punto de mi vida estaría fuera si lo fuera. No estoy diciendo que sea algo fácil. Solo estoy diciendo que, conociéndome y sabiendo cómo querría vivir mi vida, lo estaría. No tendría problema en serlo”.

¿Por qué la gente cree que Kendall Jenner es lesbiana?

De acuerdo con Kendall Jenner, la gente habría pensado que es “lesbiana” por su popularidad como modelo y empresaria.

“Creo que hay toda una narrativa de que estoy ocultando esto… He visto cosas realmente jodidas que dicen algo como: ‘Es malo para los negocios’, y yo digo, ‘¿Qué? ¿Cómo?’. No lo entiendo”, manifestó la modelo, quien en los últimos meses ha sido vinculada sentimentalmente con Bad Bunny y Ben Gorham, fundador de Byredo.