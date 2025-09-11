Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden

Video Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Eduardo Serrano, querido actor de telenovelas, murió a los 82 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija Magaly Serrano, quien a través de redes sociales lo despidió con un sentido mensaje este 11 de septiembre.

“‘Papito, ¿buscas al chichi en la práctica?’ — ‘¡Sí, mi vida! Papito, ¿será que pintamos esta chimenea de blanco?’ — ‘¡Claro, mi vida!’ ‘Papito, ¿nos vamos a DC, estás feliz?’ ‘¡Claro que sí, mi vida!’. Este no es un adiós, amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’”, expresó.

La también hija de la cantante Mirtha Pérez destacó en su mensaje el excelente papá y ser humano que fue, así como también su amor por la vida y profesión.

“Te voy a extrañar… ¡Dios solo sabe cuánto! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo, mi rey, nos vemos cuando sea para siempre, en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura. ¡Mi luz, mi vida, mi todo! Con todo mi amor”, sentenció.

Así despidieron al actor Eduardo Serrano. Imagen Magaly Serrano / Instagram

¿De qué murió Eduardo Serrano?

Aunque su hija no dio más detalles sobre la muerte del actor Eduardo Serrano, en agosto de este año tanto ella como la cantante Mirtha publicaron unas video redes sociales para informar sobre el diagnóstico del intérprete y solicitar ayuda económica por los altos costos de su tratamiento.

Eduardo Serrano “fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro”, sumado a un cáncer distinto “en la vejiga que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”.

“Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo. Yo no he podido regresar a trabajar porque estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos en la casa es el trabajo de mi prometido, de Chris. Y bueno, ya sí nos está llegando un poco el agua al cuello, porque requerimos de cosas especiales para poder tenerlo en casa cómodo, tranquilo, para su próxima quimio, que va a ser el 20 de agosto”, escribió Magaly en Instagram.

