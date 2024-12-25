Muere Dulce, la cantante: su última publicación se la dedicó a Silvia Pinal

Video ¿De qué murió Dulce? Esto se sabe de las enfermedades que padecía

La cantante Dulce murió a los 69 años este 25 de diciembre. Horas después de que su hermana confirmara su fallecimiento, en redes sociales tomó fuerza la que sería su última publicación de Instagram y que estuvo dedicada a Silvia Pinal.

Con motivo de la muerte de la ‘Última diva de la Época de Oro del cine mexicano’, la actriz de Soñadoras le dedicó un mensaje, en el que resaltó su talento y legado artístico.

“Hoy México pierde a una estrella que iluminó nuestras vidas con su talento y su grandeza. Querida Silvia Pinal, fuiste un ejemplo de pasión, elegancia y fortaleza”, escribió Dulce el 28 de noviembre.

Así despidió Dulce a Silvia Pinal. Imagen Dulce / Instagram



“Tu legado permanecerá por siempre en nuestros corazones y en la historia del arte mexicano. Fue un honor compartir momentos contigo y admirarte como la mujer extraordinaria que siempre fuiste. Descansa en paz, eterna diva. Nos dejas, pero tu luz nunca se apagará. Con todo mi cariño, Dulce”, agregó.

Aunque las redes sociales de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, continuaron activas, después del mensaje que ella dedicó a Silvia Pinal, su equipo de trabajo tomó el control para anunciar que se encontraba hospitalizada por un cuadro de “neumonía” y posteriormente, para informar que había sido sometida a una “decorticación pleuropulmonar” de “urgencia”.

Hasta el 9 de diciembre, Dulce había sido reportada por su yerno, Moisés González, como “estable”. Sin embargo, este 25 de noviembre su hermana dio a conocer que la intérprete de ‘Lobo’ había fallecido.