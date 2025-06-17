Muertes de famosos

Muere famoso actor de 'Lilo & Stitch' en medio del éxito de la película

David Hekili Kenui Bell murió a los 57 años, confirmó su hermana. Además de su reciente participación en 'Lilo & Stitch', el actor participó en exitosas series como 'Hawaii Five-0'.

David Hekili Kenui Bell, famosos actor que recientemente apareció en el 'live action' de 'Lilo & Stitch', murió el 15 de junio en medio del éxito de la nueva película de Disney. La familia confirmó la noticia del fallecimiento del histrión a los 57 años.

Jalene, hermana del artista nacido en Hawái, lo dio a conocer a través de Facebook el domingo 15 de junio llamándolo "un hermanito generoso, divertido, brillante y guapo" que le brindó un amor incondicional.

"Aunque no crecí con un padre, David me dio todo el amor incondicional que podía pedir y creo que toda su familia y amigos recibieron lo mismo de él. Siempre estuvo tan orgulloso de mí, de sus sobrinas y de su nieto, constantemente comprometido y siempre haciendo actividades divertidas para reunirse".

"A David le encantaba ser actor, hacer voces en off, pasar tiempo con Brutus viajando como embajador de Kona Brew. La industria del cine y el entretenimiento fueron tan emocionantes para él y me encantó que disfrutara de las artes. Fue y seguirá siendo una estrella brillante y brillante".

La mujer compartió que hace apenas unos días los invitó al estreno de 'Lilo & Stitch', en Kapolei.

Lashauna Downie, representante del actor, lamentó la noticia de la sorpresiva muerte.

"Estoy aprendiendo como ustedes a través de las redes sociales. Esto es desgarrador y triste. Era uno de mis mejores talentos y encarnaba el verdadero significado de aloha... un gigante gentil", declaró a TMZ.

Hasta el momento las causas del fallecimiento no se han hecho públicas.

David Hekili Kenui Bell murió a los 57 años.
¿Quién era David Hekili Kenui Bell?

David Hekili Kenui Bell fue un actor hawaiano que recientemente ganó notoriedad por su participación en 'Lilo & Stitch' de Disney, donde interpretó al personaje conocido como el 'Big Hawaiian Dude' o 'Hombre de los helados'.

Su aparición, aunque breve, fue muy notoria porque recreó una escena icónica del personaje que deja caer su raspado al ver un evento alienígena.

Además de su papel en 'Lilo & Stitch', David también tuvo participaciones en series como 'Magnum P.I.' y 'Hawaii Five-0'.

Fuera del cine, trabajó como locutor en el aeropuerto de Kona y era embajador de la marca Kona Brewing.

