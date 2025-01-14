Muertes de famosos

Muere trágicamente la modelo y DJ Courtney Mills a los 37 años: habría caído de un balcón

La artista australiana se encontraba en Bali cuando sufrió un "accidente”. Aunque los médicos trataron de salvarla, incluso realizándole “múltiples operaciones”, ella falleció.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer de un balcón: lo que se sabe

Courtney Mills, famosa DJ y modelo australiana, murió a los 37 años a raíz de un percance mientras se encontraba de vacaciones en Bali.

Su hermana, Kiani Mills, dio a conocer la noticia de su deceso en una publicación en su cuenta de Facebook: “El 12 de enero de 2025 su alma dejó la tierra y encontró la paz”.

PUBLICIDAD

“Tras sufrir lesiones que pusieron en peligro su vida en un accidente en la madrugada del 10 de enero, el hermoso corazón de Courtney no tenía fuerza suficiente para seguir adelante”, detalló.

Courtney Mills murió tras sufrir "un accidente", informó su hermana, Kiani Mills.
Courtney Mills murió tras sufrir "un accidente", informó su hermana, Kiani Mills.
Imagen Kiani Mills/Facebook

De acuerdo con Daily Mail, la artista “estaba visitando a sus dos perros” en el apartamento en el que se alojaba en la ciudad de Kuta “cuando se cayó de un balcón”.

Más sobre Muertes de famosos

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos
Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia
2 mins

Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

Univision Famosos
Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”
1:00

Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Univision Famosos

El medio puntualiza que “sufrió heridas graves” y “fue trasladada de urgencia al hospital”, donde la intervinieron en diversas ocasiones.

Al respecto, Kiani relató que fue su “ángel Widy” quien “encontró” a Courtney, “la llevó” a la clínica, “pagó la factura y se sentó fuera del quirófano hasta que llegó mi mamá”.

Ella explicó que, con su madre, Diane Mayne, arribaron al destino turístico el sábado, por lo que estuvieron al lado de la también ‘influencer’ “hasta el final”.

“El personal y los cirujanos hicieron todo lo que pudieron, pero después de múltiples operaciones y de estar con respiración asistida, perdió la batalla a las 6:38 de la mañana [del domingo]”, especificó.

Policía se pronuncia sobre la muerte de Courtney Mills

Este 13 de enero, el diario australiano ABC News reportó que Agus Diwayanto Dwiputra, jefe de la policía de Kuta, informó que “el personal del hotel dijo que Courtney Mills había estado bebiendo” antes del incidente.

“Los trabajadores la llevaron a su habitación alrededor de la medianoche. Indicó que la encontraron aproximadamente una hora después tirada al borde de la piscina”, expone el sitio web.

PUBLICIDAD

Las circunstancias exactas de lo ocurrido no están claras. Las autoridades no han comunicado si realizan averiguaciones al momento.

Darán el último adiós a Courtney Mills

En su red social, Kiani Mills reveló que tenían planeado “cremar los restos” de Courtney Mills en Bali, lugar que “era su segundo hogar”, así que quieren “honrarla y dejar aquí una parte de ella”.

Este miércoles 15 de enero, se le realizará una ceremonia funeraria “centrada en la música”, la cual será transmitida vía Internet.

En entrevista con ABC News, ella describió a la difunta estrella como “una persona tan brillante, resplandeciente, radiante y alegre”: “Y así es como la vamos a recordar”.

Courtney Mills perdió la vida presuntamente tras caer "de un balcón".
Courtney Mills perdió la vida presuntamente tras caer "de un balcón".
Imagen Courtney Mills/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX