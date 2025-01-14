Muere trágicamente la modelo y DJ Courtney Mills a los 37 años: habría caído de un balcón

Video Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer de un balcón: lo que se sabe

Courtney Mills, famosa DJ y modelo australiana, murió a los 37 años a raíz de un percance mientras se encontraba de vacaciones en Bali.

Su hermana, Kiani Mills, dio a conocer la noticia de su deceso en una publicación en su cuenta de Facebook: “El 12 de enero de 2025 su alma dejó la tierra y encontró la paz”.

“Tras sufrir lesiones que pusieron en peligro su vida en un accidente en la madrugada del 10 de enero, el hermoso corazón de Courtney no tenía fuerza suficiente para seguir adelante”, detalló.

Courtney Mills murió tras sufrir "un accidente", informó su hermana, Kiani Mills. Imagen Kiani Mills/Facebook

De acuerdo con Daily Mail, la artista “estaba visitando a sus dos perros” en el apartamento en el que se alojaba en la ciudad de Kuta “cuando se cayó de un balcón”.

El medio puntualiza que “sufrió heridas graves” y “fue trasladada de urgencia al hospital”, donde la intervinieron en diversas ocasiones.

Al respecto, Kiani relató que fue su “ángel Widy” quien “encontró” a Courtney, “la llevó” a la clínica, “pagó la factura y se sentó fuera del quirófano hasta que llegó mi mamá”.

Ella explicó que, con su madre, Diane Mayne, arribaron al destino turístico el sábado, por lo que estuvieron al lado de la también ‘influencer’ “hasta el final”.

“El personal y los cirujanos hicieron todo lo que pudieron, pero después de múltiples operaciones y de estar con respiración asistida, perdió la batalla a las 6:38 de la mañana [del domingo]”, especificó.

Policía se pronuncia sobre la muerte de Courtney Mills

Este 13 de enero, el diario australiano ABC News reportó que Agus Diwayanto Dwiputra, jefe de la policía de Kuta, informó que “el personal del hotel dijo que Courtney Mills había estado bebiendo” antes del incidente.

“Los trabajadores la llevaron a su habitación alrededor de la medianoche. Indicó que la encontraron aproximadamente una hora después tirada al borde de la piscina”, expone el sitio web.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido no están claras. Las autoridades no han comunicado si realizan averiguaciones al momento.

Darán el último adiós a Courtney Mills

En su red social, Kiani Mills reveló que tenían planeado “cremar los restos” de Courtney Mills en Bali, lugar que “era su segundo hogar”, así que quieren “honrarla y dejar aquí una parte de ella”.

Este miércoles 15 de enero, se le realizará una ceremonia funeraria “centrada en la música”, la cual será transmitida vía Internet.

En entrevista con ABC News, ella describió a la difunta estrella como “una persona tan brillante, resplandeciente, radiante y alegre”: “Y así es como la vamos a recordar”.