“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir

Video Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años

Conrado Osorio, actor de La Reina del Sur y La Fea Más Bella, murió el jueves 27 de noviembre a los 49 años tras ser diagnosticado con cáncer de colon en 2023, que posteriormente hizo metástasis en su cuerpo.

Sale a la luz su último mensaje

Luego de que el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, confirmara el deceso del actor de telenovelas, en redes sociales cobró fuerza el que sería su último mensaje, mismo en el que Conrado Osorio se habría despedido en plena celebración de su cumpleaños.

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación, se siente bonito y llena el alma”, escribió el 26 de octubre.

La publicación de Conrado Osorio mostraba su último festejo de cumpleaños, el cual había ocurrido en una clínica oncológica de Medellín, donde permanecía hospitalizado a causa del cáncer.

“DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, sentenció.

Conrado Osorio publicó un último mensaje en Instagram el mismo día que celebraba su cumpleaños. Imagen Conrado Osorio / Instagram

Conrado Osorio luchaba contra el cáncer de colon

En mayo de 2025, Conrado Osorio reapareció en redes y se sinceró sobre su lucha contra el cáncer de colon.

“No han sido días fáciles estas dos semanas, ya que tuve conjuntamente la quimioterapia con la radioterapia. Fue muy duro, muy pesado, sobre todo por el desorden estomacal que es lo que más se altera”, dijo.

“Yo le pido a Dios todos los días paciencia primero y fortaleza: Dios te da fortaleza para aguantar lo que sea”, precisó y, posteriormente, informó que su cáncer de color había hecho metástasis.

¿Quién era Conrado Osorio?

Conrado Osorio era originario de Ecuador, pero su carrera como actor comenzó en Colombia en la década de los noventa.

En 1999 se trasladó a México en busca de nuevas oportunidades profesionales. La telenovela Clase 406 marcó su debut en la televisión mexicana.