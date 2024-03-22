Famosos

Muere famoso comediante a los 68 años: esto provocó que perdiera la vida

Jesús Roberto ‘La Bala’ perdió la vida este 22 de marzo en Monterrey, Nuevo León, tras ser diagnosticado con un tumor cancerígeno. Es recordado por participar en programas como 'Humor es los comediantes' y 'Sabadazo'.

A primera hora de este 22 de marzo se reportó la muerte del comediante Jesus Roberto ‘La Bala’ a los 68 años de edad en Monterrey, Nuevo León.

¿De qué murió el comediante Jesús Roberto 'La Bala'?

El fallecimiento de ‘La Bala’ se dio a conocer en redes sociales, donde periodistas como Profirio Ibarra lamentaron la triste noticia y a la par revelar las causas del fallecimiento del comediante.

“El comediante Jesus Roberto “La Bala” falleció a la edad de 68 años, víctima de un paro cardiaco”, se lee en X (antes Twitter).


La muerte del comediante se registró meses después de que le diagnosticaran un tumor cancerígeno. La familia de Jesús Roberto han guardado silencio ante el duelo que están viviendo.

La enfermedad que sufría 'La Bala' fue dada a conocer por Televisa Monterrey en enero pasado, donde destacaron que se encontraba delicado de salud. El diagnóstico se realizó después de que el comediante experimentara un intenso dolor debido a una hernia, y los estudios revelaron la presencia de un tumor cancerígeno.

“En días pasados tuvo complicaciones de salud y fue hospitalizado aquí en la ciudad de Monterrey, él entró por un dolor en una hernia hasta donde tenemos entendido; el resultado de los estudios derivó en un tumor”, comentaron.

¿Quién era Jesús Roberto ‘La Bala’?

Monterrey no sólo vio nacer a Jesús Roberto ‘La Bala’, sino también fue el lugar en el que comenzó su carrera en la década de los 90.

Su debut se produjo en el programa ‘La Bala en vivo’, donde deleitaba al público con chistes y talentosas imitaciones. Tras varios años trabajand, Jorge Ortíz de Pinedo lo incorporó al elenco de ‘Humor es los comediantes’, que se transmitió entre 1999 y 2001.

‘La Bala’ dejó su huella en otros programas, como ‘Sabadazo’ y ‘La Casa de la Risa’, donde cautivó a la audiencia con sus ingeniosas imitaciones de Vicente Fernández, Valentín Elizalde y Juan Gabriel.

