Muere ‘influencer’ fisicoculturista a los 36 años: así fue su trágica partida

Video Encuentran sin vida a ‘influencer’ coreana de 32 años: lo que se sabe de su misteriosa muerte

La ‘influencer’ y fisicoculturista brasileña Cíntia Goldani murió a los 36 años, este miércoles 26 de junio, en Porto Alegre, Brasil.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la institución Musclecontest International mediante su cuenta de Instagram.

“Con gran dolor y tristeza informamos el fallecimiento de la figura atleta profesional Cíntia Goldani debido a complicaciones de una neumonía”, indicaron.

Este jueves 27, la pareja de la deportista, Gustavo Cesar, compartió qué fue lo que exactamente le arrebató la vida.

“Choque séptico, sepsis pulmonar y neumonía bacteriana fueron las causas de partida de mi amor a Dios, no una embolia no probada ni ninguna de las cosas bizarras que dicen por ahí”, escribió en una historia de su red social.

Novio de Cíntia Goldani revela las causas de su muerte. Imagen Gustavo Cesar GC/Instagram

Goldani, que también trabajaba como entrenadora de poses, solía difundir en su perfil de la plataforma digital sus entrenamientos y momentos de diversión.

Se estaba preparando para participar en julio en el Musclecontest Brasil, una de las principales competencias de fisicoculturismo del país.

Novio de Cíntia Goldani la despide con emotivos mensajes

Tras el deceso de Cíntia Goldani, su novio Gustavo Cesar le dedicó un afectuoso mensaje para despedirla de este plano.

“Esta es la última foto que tengo de ti en mi celular, ¡y así es como quiero recordarte para siempre!”, anotó refiriéndose a una postal en la que ella sale frente a un cártel promocional de la cinta ‘Intensamente 2’.

“Sonriendo, feliz y con esa maravillosa energía, ¡eras el mejor ser humano que he conocido en el mundo! Ojalá pudiera agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero lo haré cada día, cuando vea la puesta de sol”, indicó.

Novio de Cíntia Goldani le dedicó emotivo mensaje tras su muerte. Imagen Gustavo Cesar GC/Instagram

En una misiva independiente, él comentó que si pudiera describirla en tres palabras serían: “¡Puro, amor, verdadero!”.

“Siempre te llevaré conmigo mientras esté en este planeta y pronto nos reuniremos en la eternidad”, sentenció.

De acuerdo con el portal local O Globo, Cíntia y Gustavo estaban juntos desde principios de este año 2024.

Públicamente, él contó que le pidió que fuera su novia con un texto en una servilleta. Además, como parte de su compromiso, le regaló un anillo de promesa.

El también culturista reveló que planean realizar las honras fúnebres para Goldani en Porto Alegre, para que amigos y seres queridos puedan darle el último adiós.