Muere Chad McQueen, estrella de ‘Karate Kid’

Chad McQueen, estrella de ‘Karate Kid’, murió a los 63 años. El fallecimiento del actor fue reportado por el sitio de noticias TMZ, donde se detalló que el miércoles 11 de septiembre perdió la vida.

Arthur Barens, abogado de Chad McQueen, reveló al mismo medio que el actor se encontraba con sus hijos cuando perdió la vida en el interior de su rancho de Palm Desert, en California. Asimismo, indicó que la causa de su muerte fue resultado de una falla orgánica.

“Nos dijeron que sufrió una lesión hace unos años que le provocó una insuficiencia orgánica progresiva que finalmente lo mató”, señalaron.

Hijos de Chad McQueen lo despiden con emotivo mensaje

La muerte de Chad McQueen también fue confirmada por su viuda y sus hijos, Chaese y Madison, quienes a través de un mensaje de Instagram pidieron respeto por el duelo por el que atraviesan.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Chad McQueen. Su notable trayectoria como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, verdaderamente ejemplificaron una vida llena de amor y dedicación”, declararon.

“Su pasión por las carreras no solo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores inculcados en él. Él nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación, y continuaremos no solo su legado, sino también el de nuestro abuelo. Como familia, debemos atravesar este momento difícil y pedimos amablemente privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida”.

¿Quién fue Chad McQuen?

Chadwick Steven McQueen, mejor conocido como Chad McQueen, era hijo de los actores Steve McQueen y Neile Adams.

Chad McQueen alcanzó la fama en 1984 al interpretar a ‘Dutch’ en ‘Karate Kid’. A su trayectoria también se suman cintas como ‘New York Corps’ y ‘Squanderer’ y ‘Red Line’.

En 2005, el fallecido actor declaró a The Associated Press que, aunque su carrera iba en ascenso, había decidido por completo dedicarse a las carreras, por lo que fundó su empresa McQueen Racing.