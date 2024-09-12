Muertes de famosos

Muere Chad McQueen, estrella de ‘Karate Kid’

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por los hijos del actor a través de redes sociales. Chad McQueen murió en su residencia familiar a los 63 años.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Luto en Despierta América: dicen adiós a querido integrante

Chad McQueen, estrella de ‘Karate Kid’, murió a los 63 años. El fallecimiento del actor fue reportado por el sitio de noticias TMZ, donde se detalló que el miércoles 11 de septiembre perdió la vida.

Arthur Barens, abogado de Chad McQueen, reveló al mismo medio que el actor se encontraba con sus hijos cuando perdió la vida en el interior de su rancho de Palm Desert, en California. Asimismo, indicó que la causa de su muerte fue resultado de una falla orgánica.

PUBLICIDAD

“Nos dijeron que sufrió una lesión hace unos años que le provocó una insuficiencia orgánica progresiva que finalmente lo mató”, señalaron.

Más sobre Muertes de famosos

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía
0:56

Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen
1:00

Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Univision Famosos

Hijos de Chad McQueen lo despiden con emotivo mensaje

La muerte de Chad McQueen también fue confirmada por su viuda y sus hijos, Chaese y Madison, quienes a través de un mensaje de Instagram pidieron respeto por el duelo por el que atraviesan.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Chad McQueen. Su notable trayectoria como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, verdaderamente ejemplificaron una vida llena de amor y dedicación”, declararon.

Así lo despidieron sus hijos.
Así lo despidieron sus hijos.
Imagen Chad McQueen / Instagram


“Su pasión por las carreras no solo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores inculcados en él. Él nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación, y continuaremos no solo su legado, sino también el de nuestro abuelo. Como familia, debemos atravesar este momento difícil y pedimos amablemente privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida”.

¿Quién fue Chad McQuen?

Chadwick Steven McQueen, mejor conocido como Chad McQueen, era hijo de los actores Steve McQueen y Neile Adams.

Chad McQueen alcanzó la fama en 1984 al interpretar a ‘Dutch’ en ‘Karate Kid’. A su trayectoria también se suman cintas como ‘New York Corps’ y ‘Squanderer’ y ‘Red Line’.

En 2005, el fallecido actor declaró a The Associated Press que, aunque su carrera iba en ascenso, había decidido por completo dedicarse a las carreras, por lo que fundó su empresa McQueen Racing.

“Actuar ya no me parecía divertido. Así que decidí dedicarme por completo a las carreras”, dijo.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD