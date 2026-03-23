Muertes de famosos

Muere Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’ y ‘Smallville’

La noticia de su fallecimiento fue reportada por su representante, Simona Crone, a través de un comunicado. Carrie Anne Fleming murió a los 51 años.

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Por:Elizabeth González
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Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’, ‘Smallville’ y ‘iZombie’, murió a los 51 años tras enfrentar enfermedad.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por su representante Simona Crone, de Integral Artists, a través de un comunicado, donde también se reportó que la estrella de televisión perdió la vida el 26 de febrero pasado en Canadá.

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“Falleció en paz, rodeada de sus seres queridos”, expresó en un comunicado. “ Era una persona maravillosa, inspiradora y, sobre todo, bondadosa. La echaremos mucho de menos", insistió.

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En el comunicado no se revelaron las causas del fallecimiento de Carrie Anne Fleming. Sin embargo, Jim Beaver, actor de ‘Supernatural’, dejó entrever que pudo haber sido por cáncer.

“Pocos que me conocen no saben de mi primer, mi Cecily, mi primer y más grande amor, la madre de mi hijo, y como la joven muerte de Cecily estuvo cerca de destruirme. Mucho menos saben que encontré algo parecido a eso otra vez algunos años después de la muerte de Cecily”, escribió el 1 de marzo en Facebook.

Así reportó Jim Beaver la muerte de su compañera Carrie Anne Fleming.
Así reportó Jim Beaver la muerte de su compañera Carrie Anne Fleming.
Imagen Jim Beaver / Facebook


“Carrie Anne Fleming fue elegida como mi esposa en Supernatural en mi quinta temporada en el show. Me enamoré de ella, y lo hice pocos segundos después de conocerla. Para mi alegría y conmoción, parece que a ella le pasó lo mismo”, agregó.

“Perdí a Cecily a causa del cáncer en 2004. El jueves perdí a Carrie por la misma enfermedad. Nunca pensé que mi corazón se podía romper tan mal más de una vez. Pero así ha sido. Pero ¡ay!, las dos antorchas que llevo conmigo ¡qué luz brillante y brillante derraman!”, sentenció.

¿De qué murió Carrie Anne Fleming?

Según reporta Variety, el actor Jim Beaver les habría confirmado que Carrie Anne Fleming murió a causa de complicaciones derivadas del cáncer de mama.

Durante su trayectoria en televisión, Carrie Anne Fleming participó en proyectos como ‘Viper’ y ‘Happy Gilmore’ junto a Adam Sandler. Mientras que años más tarde, a su trayectoria como actriz se sumarían producciones como ‘Supernatural’, ‘Full House’, ‘Smallville’, ‘iZombie’, entre otras.

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