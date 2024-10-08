Muertes de famosos

Muere “cruelmente” la cantante Nell Smith a los 17 años: revelan qué le sucedió

La joven artista, reconocida por colaborar con la agrupación The Flaming Lips, perdió la vida durante el fin de semana, confirmó su familia.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

Nell Smith, joven cantante que saltó a la fama luego de colaborar con la agrupación The Flaming Lips, falleció a los 17 en un fatal choque vehicular.

De acuerdo con Billboard, el vocalista de la banda, Wayne Coyne, dio a conocer el deceso en el concierto que brindaron en Portland, Oregon, el 6 de octubre.

PUBLICIDAD

“Nuestra amiga canadiense, se llama Nell, grabamos un disco increíble con ella hace tres años, uno lleno de canciones de Nick Cave”, dijo.

“Hoy tenemos mensajes muy tristes: anoche murió en un accidente automovilístico”, reveló a la audiencia, antes de interpretar ‘Everything Has Changed’.

La cantante Nell Smith murió a los 17 años.
La cantante Nell Smith murió a los 17 años.
Imagen Nell Smith/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos
Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia
2 mins

Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

Univision Famosos
Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”
1:00

Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Univision Famosos
Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos
1:00

Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Univision Famosos
Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara
2 mins

Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara

Univision Famosos

Por su parte, Simon Raymonde, director del sello discográfico Bella Union, indicó en un mensaje en Instagram que la artista perdió la vida “durante el fin de semana en Columbia Británica”, Canadá.

“Mientras todos tratamos de asimilar la terrible noticia, y por respeto a la afligida familia de Nell, no podemos hacer más comentarios”, externó.

Smith se estaba preparando para el lanzamiento de su primer álbum en solitario a principios de 2025, hecho con Jack y Lily Wolter de Penelope Isles, detalló el empresario.

Familia de Nell Smith rompe el silencio

Este lunes 7 de octubre, los seres queridos de Nell Smiths se pronunciaron “conmocionados” al respecto de lo sucedido a la adolescente mediante un ‘post’ en la red social.

“Nos duele tanto decir que nuestra luchadora, talentosa, única y hermosa hija nos fue arrebatada cruelmente el sábado por la noche”, se lee en el comunicado.

“Tenía mucho más que experimentar y que dar a este mundo, pero estamos agradecidos de que llegara a experimentar tanto en sus 17 años.

“Ha dejado una huella indeleble en la Tierra y un vacío insalvable en nuestros corazones”, concluyeron Jude, Rachel, Jed y Ike, sus parientes.

Familia de Nell Smith emitió un mensaje tras su muerte.
Familia de Nell Smith emitió un mensaje tras su muerte.
Imagen Nell Smith/Instagram

¿Quién era Nell Smith?

Nell Smith comenzó una conexión con Wayne Coyne cuando en 2018, con sólo 12 años, asistió a una de las presentaciones de The Flaming Lips disfrazada de loro, lo que llamó la atención del líder.

PUBLICIDAD

El vocalista la animó para que aprendiera a tocar guitarra. Sus planes de grabar juntos se frustraron por la pandemia de covid-19, por lo que él sugirió que ella hiciera versiones de las canciones de Nick Cave.

El resultado fue, en 2021, el material ‘Where the Viaduct Looms’, en el que participó el famoso grupo. Así, Smith se comenzó su prominente carrera.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX