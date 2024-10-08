Muere “cruelmente” la cantante Nell Smith a los 17 años: revelan qué le sucedió

Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

Nell Smith, joven cantante que saltó a la fama luego de colaborar con la agrupación The Flaming Lips, falleció a los 17 en un fatal choque vehicular.

De acuerdo con Billboard, el vocalista de la banda, Wayne Coyne, dio a conocer el deceso en el concierto que brindaron en Portland, Oregon, el 6 de octubre.

PUBLICIDAD

“Nuestra amiga canadiense, se llama Nell, grabamos un disco increíble con ella hace tres años, uno lleno de canciones de Nick Cave”, dijo.

“Hoy tenemos mensajes muy tristes: anoche murió en un accidente automovilístico”, reveló a la audiencia, antes de interpretar ‘Everything Has Changed’.

La cantante Nell Smith murió a los 17 años. Imagen Nell Smith/Instagram

Por su parte, Simon Raymonde, director del sello discográfico Bella Union, indicó en un mensaje en Instagram que la artista perdió la vida “durante el fin de semana en Columbia Británica”, Canadá.

“Mientras todos tratamos de asimilar la terrible noticia, y por respeto a la afligida familia de Nell, no podemos hacer más comentarios”, externó.

Smith se estaba preparando para el lanzamiento de su primer álbum en solitario a principios de 2025, hecho con Jack y Lily Wolter de Penelope Isles, detalló el empresario.

Familia de Nell Smith rompe el silencio

Este lunes 7 de octubre, los seres queridos de Nell Smiths se pronunciaron “conmocionados” al respecto de lo sucedido a la adolescente mediante un ‘post’ en la red social.

“Nos duele tanto decir que nuestra luchadora, talentosa, única y hermosa hija nos fue arrebatada cruelmente el sábado por la noche”, se lee en el comunicado.

“Tenía mucho más que experimentar y que dar a este mundo, pero estamos agradecidos de que llegara a experimentar tanto en sus 17 años.

“Ha dejado una huella indeleble en la Tierra y un vacío insalvable en nuestros corazones”, concluyeron Jude, Rachel, Jed y Ike, sus parientes.

Familia de Nell Smith emitió un mensaje tras su muerte. Imagen Nell Smith/Instagram

¿Quién era Nell Smith?

Nell Smith comenzó una conexión con Wayne Coyne cuando en 2018, con sólo 12 años, asistió a una de las presentaciones de The Flaming Lips disfrazada de loro, lo que llamó la atención del líder.

PUBLICIDAD

El vocalista la animó para que aprendiera a tocar guitarra. Sus planes de grabar juntos se frustraron por la pandemia de covid-19, por lo que él sugirió que ella hiciera versiones de las canciones de Nick Cave.