Muere cantante brasileño tras ser electrocutado durante un concierto: abrazó a un fan mojado

Una tragedia sucedió en Brasil en donde ha causado conmoción la muerte del cantante Ayres Sasaki, quien falleció a los 35 años. Aparentemente el deceso ocurrió luego de que él abrazó sobre el escenario a un fan que estaba empapado.

Univision
Video Cantante muere de infarto en pleno concierto: el momento fue captado en video

El mundo de la música brasileña está de luto ante la trágica muerte del cantante de rock Ayres Sasaki, quien falleció electrocutado a los 35 años en un accidente durante un concierto en Salinópolis.

El incidente ocurrió el pasado 13 de julio cuando el artista abrazó en el escenario a un fan que estaba mojado, lo que resultó en una descarga eléctrica fatal, según algunos informes.

¿Qué le pasó al cantante brasileño Ayres Sasaki?

Algunos medios brasileños reportaron que el accidente sucedió mientras Sasaki tocaba la guitarra.

Todos coinciden en que los esfuerzos por reanimarlo fueron en vano, y el cantante murió en el lugar, en el Hotel Solar de Salinópolis.

Las autoridades locales y la policía civil de Pará están investigando las circunstancias exactas de su muerte.

Según los reportes, Ayres Sasaki murió electrocutado tras abrazar a un fan que estaba aparentemente empapado.
Imagen Ayres Sasaki/Instagram


Múltiples medios de Brasil, entre ellos el diario Correio Braziliense y la revista Istoé, informaron que el abrazo del aficionado empapado habría provocado la muerte del joven músico.

¿Quién era Ayres Sasaki?

El cantante era originario de Belém y no solo fue conocido por su talento musical, sino también por su carrera como arquitecto.

Desde su entrada en la industria musical en 2017, había ganado reconocimiento en todo Pará, destacándose por su actuación como telonero del grupo de hardcore CPM 22 en 2021.

Ayres Sasaki tenía menos de un año que recién se había casado con su novia.
Imagen Ayres Sasaki/Instagram


El cantante deja atrás a su esposa Mariana, una enfermera con la que se casó hace apenas 11 meses atrás.

En octubre pasado, Sasaki compartió en Instagram un emotivo video de su boda, con la leyenda: "La eternidad nos espera mi amor".

Muertes de famosos

