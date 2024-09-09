Muertes de famosos

Muere famosa cantante a los 19 años: sufrió trágico accidente

La cantante Adriana Mojica había recibido el reconocimiento a la Balada del Año en los Premios 503 por su sencillo ‘Oportunidad’ y aspiraba a ser nominada en el Latin GRAMMY como revelación del año.

Por:Elizabeth González
Video Hallan sin vida a ‘tiktoker’ colombiana en México en misteriosas circunstancias en su apartamento

Adriana Mojica murió a los 19 años en un trágico accidente. La joven cantante falleció el 5 de septiembre durante su visita a España tras ser atropellada en la autopista A-6, cuando se dirigía a una parada de autobuses.

De acuerdo con la cadena de televisión española RTVE, el accidente ocurrió a las 7:35 de la mañana, cuando el vehículo embistió a la intérprete.

Según reportes de medios locales, a pesar de que los servicios de emergencia llegaron al lugar, éstos únicamente pudieron confirmar el deceso de la joven, quien habría perdido la vida a consecuencia de los múltiples golpes que sufrió.

La prensa española dio a conocer que, a pesar de que el automovilista involucrado en el accidente huyó del lugar, la Guardia Civil española lo localizó horas después. El responsable resultó ser un hombre de 20 años.

A través de redes sociales, la familia de la joven intérprete reveló que Adriana sería despedida en su país natal.

“Estamos eternamente agradecidos por el amor que tienen para Adri. Nos ha llenado de paz y consuelo el apoyo que nos han brindado en este momento. Pronto estaremos despidiendo a Adri en El Salvador. Muchísimas gracias por ayudarnos hacerlo posible. Familia Mojica Trabanino”, escribieron desde la cuenta de Instagram de Adri.

Adri Mojica será sepultada en El Salvador.
Imagen Adriana Mojica / Instagram

¿Quién era Adriana Mojica?

Adriana Isabel Mojica, de 19 años, era originaria de El Salvador. La cantante se encontraba de visita en España cuando ocurrió el accidente, que según testigos, sería una zona peligrosa en la que hay poca visibilidad para los conductores.

Aunque Adri apenas comenzaba su carrera, era muy popular en su natal El Salvador. Apenas en marzo pasado, la joven había recibido el reconocimiento a la Balada del Año en los Premios 503 por su sencillo ‘Oportunidad’.

Adriana apenas comenzaba su carrera.
Imagen Adriana Mojica / Instagram


Este 2024, Adriana aspiraba a ser nominada entre las revelaciones de Latin GRAMMY, según señala La Vanguardia.

