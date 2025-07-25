Muere ‘Reina del rodeo’ a los 22 años y deja carta de despedida: “Mi sufrimiento ha terminado”

Video ‘Reina del rodeo’ muere a los 22 años: así fue su lucha contra el cáncer

La ‘influencer’ brasileña Camila Trevisol murió a los 22 años mientras aún recibía tratamiento para un “raro” tipo de cáncer de huesos.

Fue su familia la que, por medio de Instagram, dio a conocer que la llamada ‘Reina del rodeo’ falleció la mañana del 23 de julio.

PUBLICIDAD

“Agradecemos el apoyo de todos en esta lucha”, escribieron en su mensaje, el cual acompañaron con una ‘selfie’ de la creadora de contenido.

Camila Trevisol murió a los 22 años. Imagen Camila Trevisol/Instagram

La batalla de Camila Trevisol con el cáncer

A la estrella de Internet le diagnosticaron cáncer por primera vez en 2016 tras experimentar un dolor extremo al ser golpeada en la pierna con un balón de futbol, de acuerdo con People.

Después de realizarle una tomografía y una biopsia, los médicos confirmaron que Camila Trevisol tenía una neoplasia ósea maligna en el fémur.

Durante el siguiente año, se sometió una serie de tratamientos de quimioterapia y, en septiembre de 2017, los doctores determinaron que estaba libre del cáncer.

Pero, en 2023, posterior a que sufriera dolores de espalda y el cuello, le detectaron Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer de huesos, así que comenzó una nueva serie de tratamientos de quimioterapia para erradicarlo.

Camila Trevisol dejó una carta para despedirse

Luego de su deceso, en la cuenta de la red social de Camila Trevisol se difundió la carta de despedida que ella dejó preparada.

“Sé que no es un momento fácil, pero escribí esto y pedí publicarlo. Todos los que han pasado por mi vida han dejado un recuerdo que llevaré siempre conmigo, así que estoy muy agradecida a todos los que dedicaron parte de su tiempo a disfrutar conmigo, a seguirme en Instagram, a rezar, a conversar y todo lo demás”, anotó.

“Ya cumplí mi papel aquí en la Tierra y sé que ese fue inspirarlos e influir en ustedes sobre la vida, que hay que disfrutar cada momento independientemente de lo que estén pasando”, aseguró.

PUBLICIDAD

Ella afirmó que “la vida es única y el tiempo es demasiado precioso como para no apreciar cada momento”: “Así que vivan y nunca se rindan, nunca piensen negativo…”.

“Quiero que sepan que me voy en paz y que mi sufrimiento ha terminado, pero no piensen que fue por no tener la fuerza y el coraje para luchar, sino por no poder seguir sufriendo”, confesó.

“Dios me quiso con él y sé que mi legado siempre será recordado… hasta la próxima vida, los amo”, concluyó.

Camila Trevisol se despidió en una carta. Imagen Camila Trevisol/Instagram

¿Quién era Camila Trevisol?

Camila Trevisol era una figura querida en la comunidad rodeística, con más 30 mil seguidores en Instagram gracias a sus participaciones en diversos rodeos por todo Brasil.