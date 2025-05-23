Boxeadora sufrió un aborto antes de morir: pensaba que su bebé la cuidaba desde “el cielo”

Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

La boxeadora Georgia O’Connor reveló meses antes de morir que perdió un hijo mientras mantenía la lucha por su salud.

A finales del pasado enero, la deportista destapó que le habían detectado cáncer, tras estar “en constante dolor” por 17 semanas.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer este 22 de mayo por Ben Shalom, presidente de Boxxer, empresa que la promovía.

Georgia O’Connor sufrió un aborto

El 18 de febrero, por motivo de su cumpleaños número 25, Georgia O’Connor compartió que su maternidad se vio interrumpida.

“Los últimos meses han sido una montaña rusa. He estado embarazada de un bebé precioso, he sufrido un aborto y me han diagnosticado un cáncer ‘incurable’”, escribió.

La pugilista mantenía una relación con Adriano Cardinali, con quien contrajo matrimonio el 9 de mayo, sólo dos semanas antes de su deceso.

En el mismo ‘post’, ella detalló que “a veces” tenía que usar muletas o una silla de ruedas para desplazarse y que ya pesaba 59 kilogramos (unas 130 libras).

Georgia O’Connor reveló que sufrió un aborto tras ser diagnosticada con cáncer. Imagen Georgia O’Connor/Instagram

Poco más de un mes después, O’Connor desveló que había sido trasladada de emergencia al hospital pues “tenía sepsis”.

“El personal de la ambulancia les dijo a mis padres que tenía unas cuatro horas para que me administraran los antibióticos adecuados e intentaran recuperarme, si no, moría”, explicó.

“No recuerdo gran cosa. Un minuto estaba bien y al siguiente parecía que me había desvanecido y no respondía, sólo arrastraba las palabras y me revolcaba en el sofá. Temblaba, tenía fiebre, me faltaba el aire y tenía la presión arterial baja”, narró.

Ella dijo que, “por suerte”, los médicos lograron salvarla y que “al poco tiempo” empezó a estabilizarse: “Fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado”.

“Pensar en todo lo que he pasado, en todas las cosas que he soportado y que han intentado destrozarme… y seguir aquí, continuar sobrellevándolo bien y sonriendo es un auténtico milagro”, señaló.

Considerando eso, Georgia recordó a su difunto retoño: “Creo que mi pequeño niño en el cielo debe estar cuidándome”.

Georgia O’Connor afirmó que consideraba que su bebé "en el cielo" estaba cuidándola. Imagen Georgia O’Connor/Instagram

Georgia O’Connor contó con el apoyo de su pareja

El 3 de febrero, Georgia O’Connor dedicó emotivas palabras a quien se convertiría en su marido, Adriano Cardinali, a quien calificó como el “amor de mi vida”.

Ella indicó que desde el momento en el que le detectaron su padecimiento, él “dejó su trabajo sin pensarlo dos veces y se propuso luchar esta batalla a mi lado”, “haciendo todo lo posible por salvarme”.

Aseveró que su entonces sólo novio conducía por Europa “buscando tratamientos” y que investigaba “día y noche” todas “las opciones” para que superara su malestar.