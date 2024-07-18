Muere actor de ‘The Big Bang Theory’ y 'Young Sheldon’ a un año de perder a su esposa

Video Revelan causa de muerte de famosa actriz de 'Sex and the City'

Bob Newhart, reconocido por sus papeles en series como ‘The Big Bang Theory’ y ‘Young Sheldon’, murió este 18 de julio.

En una declaración a Entertainment Tonight, el publirrelacionista del actor, Jerry Digney, detalló que él perdió la vida hoy, a los 94 años, en su casa de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

No reveló la causa de su deceso, pero sí puntualizó que el comediante padeció “una serie de breves enfermedades”.

El actor Bob Newhart murió a los 94 años. Imagen David Livingston/Getty Images

Familia de Bob Newhart rompe el silencio

Hace sólo unos instantes, los seres queridos de Bob Newhart se pronunció acerca de su partida por medio de un mensaje en Facebook.

“Nuestro padre ha fallecido esta mañana rodeado de toda nuestra familia”, se lee al inicio del breve comunicado.

“Nos sentimos bendecidos de que se haya reunido con nuestra madre y con todos los amigos que le esperaban”, afirmaron.

“Él era profundamente querido por todos, pero especialmente por sus hijos y nietos”, escribieron para finalizar su escrito.

El intérprete estaba casado con Ginnie Quinn, cuya defunción ocurrió en abril del año pasado, y con ella procreó a Robert Jr., Timothy, Jennifer y Courtney.

Familia de Bob Newhart rompe el silencio tras su muerte. Imagen Bob Newhart/Facebook

¿Quién era Bob Newhart?

De acuerdo con Variety, George Robert Newhart, nombre real del artista, nació en Oak Park, Illinois, en septiembre de 1929.

Estudió en la Loyola University, en Chicago, y se especializó en comercio, graduándose en 1952, cuando ingresó al ejército de los Estados Unidos.

Tras terminar su servicio, años más tarde, laboró en una variedad de empleos ocasionales mientras actuaba en una compañía de valores en su localidad de origen.

El DJ Dan Sorkin le dio su primera oportunidad de trabajar en la radio y, posteriormente, le presentó al presidente de Warner Bros. Records, James Conkling, quien le consiguió contratos en el club nocturno Tidelands de Houston.

PUBLICIDAD

El ejecutivo grabó sus presentaciones de comedia. El álbum en vivo ‘The button-down mind of Bob Newhart’ fue un éxito de ventas inmediato en 1960.

Ese material, y los subsiguientes, lo llevaron a aparecer como invitado en ‘The Jack Paar Show’ y ‘The Gary Moore Show’.

Su debut en el cine ocurrió en 1962, en ‘Hell is for heroes’. A lo largo de su trayectoria también apareció en las películas ‘Hot millions’, ‘On a clear dad you can see forever’, ‘Catch-22’ y ‘Legally Blonde 2: Red, White & Blonde’.

En 2003, encarnó al padre adoptivo de ‘Buddy Hobbs’, protagonista de la popular cinta navideña ‘Elf’, estelarizada por Will Ferrell.

También participó en varias series, comenzando con ‘The Bob Newhart Show’, ‘Newhart’ y ‘The Alfred Hitchcock Hour’, de 1963, e incluyendo ‘ER’, ‘Everybody Loves Raymond’.