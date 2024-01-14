Muertes de famosos

Muere icónico protagonista de la telenovela 'Days of our lives': "Estamos de duelo"

El mundo de las telenovelas en EEUU está de luto tras confirmarse la muerte del actor Bill Hayes, quien durante 53 años formó parte del melodrama 'Days of our lives'.

El elenco de la mítica telenovela 'Days of our lives' está de luto tras darse a conocer la muerte de quien fue uno de sus protagonistas desde 1970: Bill Hayes.

El legendario actor falleció a los 98 años el pasado 12 de enero, de acuerdo con datos de People en Español.

Bill Hayes dio vida a Doug Williams en el famoso melodrama estadounidense. Su personaje fue tan relevante que incluso tras dejar de aparecer de manera regular siguió teniendo actuaciones especiales hasta el año pasado, sumando 53 años de estar como parte del 'cast'.

Lo que se sabe sobre la muerte de Bill Hayes de ‘Days of our lives’

La versión en inglés de la revista People reportó el deceso este sábado 13 y citó al representante del actor, quien confirmó la muerte.

"Con gran pesar compartimos el fallecimiento de nuestro querido Bill Hayes", dijo su vocero.

"Bill, uno de los personajes más longevos de 'Days of our Lives', creó el papel de Doug Williams en 1970 y lo interpretó ininterrumpidamente durante toda su vida", agregó.

"(Bill Hayes) y su esposa, Susan Seaforth-Hayes, siguieron siendo la base de la familia Williams Horton durante más de 50 años", mencionó.

Sin embargo, las causas del fallecimiento no fueron dadas a conocer de manera inmediata.

"Conozco a Bill desde hace casi toda mi vida y él encarna el corazón y el alma de 'Days of our Lives'", expresó Ken Corday, productor de la telenovela.

"Aunque estamos de duelo y lo extrañaremos, el legado indeleble de Bill vivirá en nuestros corazones y en las historias que contamos, tanto dentro como fuera de la pantalla", destacó.

Bill Hayes y su ahora viuda, Susan Seaforth-Hayes, formaron parte del elenco estelar del melodrama. Se casaron en 1974. Los dos recibieron un premio especial a su trayectoria en la actuación en los Daytime Emmy Awards en 2018.

Imagen Getty Images


La muerte de Bill Hayes es el segundo golpe que viven las telenovelas estadounidenses este fin de semana ya que también se confirmó el fallecimiento de Alec Musser, de 50 años.

Él actuó en el melodrama 'All my children' y también es recordado por participar en la saga de 'Grown Ups' ('Son como niños') al lado de Adam Sandler y Salma Hayek.

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños
