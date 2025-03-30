Famoso presentador enfrenta nuevo golpe: muere segunda gemela que esperaba con su esposa

Video Famoso presentador reaparece tras muerte de una de sus gemelas: “Han sido días bien difíciles”

El presentador Carlos Torres y su esposa Jaidelys Acevedo Valentín enfrentan este fin de semana un nuevo y duro golpe ya que perdieron a la segunda de las gemelas que esperaban.

Apenas el pasado 24 de marzo la pareja anunció la pérdida de una de ellas, tan solo horas después de haber compartido ante sus fans la fiesta de la revelación de género en donde dieron a conocer que las criaturas eran niñas.

Muere la segunda de las gemelas de Carlos Torres

Este sábado 29 de marzo, el comunicador puertorriqueño compartió en Instagram una imagen de un emoticono con el corazón roto sobre un fondo negro con el que anunció el fallecimiento de la segunda niña que aún estaba en el vientre de su esposa.

"La vida nos pone pruebas que jamás imaginamos enfrentar. Este último mes ha sido una montaña rusa de emociones, desde la alegría de anunciar que íbamos a ser padres de dos hermosas niñas, hasta vivir uno de los dolores más grandes que jamás pensamos sentir", inició en su extensa carta.

"Un lunes (24 de marzo) que debía ser para compartirles una noticia feliz, recibimos la noticia que una de nuestras bebés había partido. Y cuando aún estábamos tratando de entender y aceptar ese dolor, días después, nuestra otra princesa también se fue al cielo", reveló sin dar de manera inmediata mayores detalles al respecto.

El anuncio de la muerte de su segunda gemela llegó solo 5 días después de la primera tragedia.

Con este mensaje, el presentador Carlos Torres dio a conocer en Instagram que la segunda gemela que esperaba también murió. Imagen Carlos Torres/Instagram



"Desde un principio quise compartir esto con ustedes con el propósito de traer alegría, compartir algo bueno y documentar mi vida cumpliendo uno de mis más grandes anhelos, pero jamás pensé que iba a terminar así. Al final, son cosas de la vida, pero no dejan de ser dolorosas y nos marcan para siempre", admitió el presentador.

" Es difícil encontrar palabras para describir lo que sentimos ahora. Nos encontramos perdidos, llenos de preguntas y con el corazón en pedazos. Queríamos esta familia con todas nuestras fuerzas, la soñamos, la anhelamos… y en un instante, ese sueño se desvaneció".

Carlos Torres dijo que "ha sido un momento extremadamente duro" y agradeció las "palabras de aliento" que las personas le han hecho llegar a él y a su esposa.

Carlos Torres seguirá buscando familia

El conductor de la cadena WAPA TV también anunció que él y su esposa no han renunciado a lograr tener hijos.

"Seguimos con la esperanza de que algún día podremos formar nuestra familia, pero por ahora nos toca soltar, recuperarnos y poco a poco levantarnos más fuertes", mencionó.

Carlos Torres y su esposa esperan "algún día" poder formar la familia que tanto anhelan. Imagen Carlos Torres/Instagram



También anunció un retiro temporal para poder acompañar a su esposa ante el dolor que atraviesan como pareja.

" Me tomaré un descanso y el tiempo necesario para estar con Jaidelys y, poco a poco, reincorporarnos a nuestras vidas. Seguimos de pie, confiando en que el tiempo y Dios nos guiarán hacia nuevos comienzos".

Apenas el pasado 10 de marzo él había hecho público que se convertiría en papá. Ahora enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida.