Famoso presentador anuncia la muerte de una de sus gemelas horas después de revelar el sexo

El presentador Carlos Torres informó que una de las gemelas que esperaba junto a su esposa murió. El anuncio lo hizo el pasado lunes, horas después de dar a conocer que tendrían niñas.

Fue a través de un mensaje en Facebook que compartió el pesar que embarga a su familia.

“Gracias nuevamente por sus mensajes, por aquí confirmo que tenemos un angelito en el cielo, ahora nos toca cuidar y orar por la princesa que nos queda que en nombre de Dios saldrá fuerte y saludable”, escribió.

Carlos Torres informó problemas en el embarazo

El lunes 24 de marzo, Carlos Torres anunció en ‘Pégate Al Mediodía’, show en el que participa, que junto a su esposa Jaidelys Acevedo Valentín estaban estaban esperando niñas.

Con la voz entrecortada también pidió “oración” por sus hijas, pues explicó que una de ellas tendría problemas de salud.

“Una de las gemelitas en estos momentos está sufriendo unas complicaciones (…) todo se lo estoy dejando a papá Dios en sus manos y que sea él quien decida, así que por favor Puerto Rico, oraciones para esas dos chicas que están por venir, las princesas de papá y para su madre que también esté bien”.

La fiesta del 'gender reveal' de Carlos Torres y su esposa Jaidelys Acevedo Valentín. Imagen Carlos Torres/Instagram

La fiesta del 'gender reveal'

El 24 de marzo Carlos publicó en Instagram fotografías de la celebración del ‘gender reveal’ que organizaron para descubrir el sexo de sus gemelos.

En las imágenes se aprecian detalles de la fiesta y cómo el lugar se llenó de polvo color rosa.

El presentador de la cadena WAPA TV agradeció en la publicación a quienes particparon y los acompañaron en la fiesta, pero también le dedicó unas palabras a las bebés.

“A nuestras hijas… nuestras princesas: papá y mamá están locos por conocerlas. Contamos los días con ansias para tenerlas en nuestros brazos. Son nuestra mayor bendición”.

Carlos Torres anunció el pasado 10 de marzo, durante el show, que estaban esperando gemelos.

“Ustedes no saben lo mucho que yo he querido decirlo, tengo tantas emociones... Son dos bendiciones que llegan a mi vida. No tengo palabras”.