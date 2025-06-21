Muertes

Muere 'influencer' tras someterse a procedimiento estético en medio de su luna de miel

Ana B, conocida 'influencer' brasileña, murió en Turquía, país en el que celebraba su luna de miel y en donde fue sometida a tres procedimientos estéticos.

La influencer Ana Bárbara Buhr Buldrini, conocida en redes como Ana B, falleció el 16 de junio en Estambul, Turquía, luego de someterse a una serie de procedimientos estéticos en una clínica privada.

La joven, originaria de Brasil pero que radicaba en Mozambique, viajó a Turquía junto a su esposo, el también influencer Elgar Sueia, con el objetivo de realizarse una rinoplastia, liposucción y aumento de senos. Además, estaban en su luna de miel, pues se casaron el 3 de mayo.

Según reportes de medios turcos, Ana accedió a operarse en el Hospital Tüsa como parte de un acuerdo promocional con la clínica, que incluía la difusión del procedimiento en sus redes sociales.

Elgar relató que la operación fue adelantada sin previo aviso y que, la noche anterior, ambos salieron a beber con el cirujano que hizo el procedimiento.

“Ella no estaba preparada mentalmente para ser operada tan pronto”, declaró. La intervención se realizó el domingo 15 por la noche y, tras varias horas de incertidumbre, el personal médico le informó que Ana había sufrido un paro cardiaco del que no logró recuperarse.

Anteriormente, la clínica en cuestión ya había sido señalada por otros casos de negligencia médica y recientemente había cambiado de nombre.

El esposo de Ana ha iniciado una campaña en redes sociales bajo el hashtag Justicia Para AnaB exigiendo una investigación a fondo y sanciones para los responsables.

“Cuando juré ante Dios estar contigo en todo momento hasta que la muerte nos separe, nunca pensé que Dios te alejaría de mí tan pronto”, escribió Elgar en un emotivo mensaje en redes.

¿Quién era Ana B?

Ana Bárbara Buhr Buldrini fue una influencer, cantante y modelo nacida en Belo Horizonte, Brasil, que residía en Maputo, Mozambique, junto a su esposo, el también artista Elgar Sueia, conocido como 'DeHermes'.

Ana B acumulaba cerca de 800 mil seguidores en Instagram, donde compartía contenido relacionado con estilo de vida, música, viajes y belleza. Su carisma, autenticidad y estética llamativa la convirtieron en una figura influyente en el mundo digital, especialmente en África y América Latina.

Además de su faceta como influencer, Ana Bárbara también era cantante.

Se casó con Elgar Sueia el 3 de mayo de 2025, y poco después emprendieron un viaje a Turquía, donde murió tras practicarse una triple cirugía estética.

