‘Desperate Housewives’: ¿Recuerdas a John, el jardinero? Tiene 43 y está más guapo que antes

‘Desperate Housewives’ o 'Esposas Desesperadas' es, sin duda, una de las series más recordadas de los años 2000.

Luego de que su primer capítulo viera la luz en 2004, las aventuras de los vecinos de la calle Wisteria Lane se robaron el corazón de los televidentes.

Tras 8 exitosas temporadas, las historias de Susan Mayer (Teri Hatcher), Bree Van de Kamp (Marcia Kross) Lynette Scavo (Felicity Huffman) y Gabrielle Solis (Eva Longoria) llegaron a su fin en 2012, no sin antes dejar icónicos personajes, como el galán John Rownald a quien dio vida Jesse Metcalfe.

¿Qué ha sido de Jesse Metcalfe?

Aunque el actor sólo apareció en algunos capítulos, fue un importante personaje para la trama de la serie.

Tras su romance con Gabrielle Solis se desataron una serie de acontecimientos que llevan la historia hacia delante y, claro, fue uno de los galanes que robó suspiros al público.

Posterior a su aparición en la producción de 2004, Metcalfe saltó a la fama y continuó su carrera como actor en proyectos como ‘Dallas’, Chesapeake Shores’ e, incluso, incursionó en el séptimo arte con la comedia juvenil ‘John Tucker Must Die’.



Además, el protagonista ha incursionado en el mundo de la música con canciones como ‘Begin Again’, ‘Love Don’t Die Easy’ y ‘DarkLights’. En sus redes sociales, ha compartido algunos videos de él cantando y sus seguidores no han dudado en dejar halagos en la caja de comentarios.

Jesse Metcalfe actualmente

Actualmente, Jesse tiene 43 años y aun cuando está completamente agradecido por su papel en ‘Desperate Housewives’, en entrevista para i-D reveló que “ser un símbolo sexual” no fue nada sencillo, pues supuso mucha presión.

“Ser un símbolo sexual tiene mucho que ver con los roles que juegas y mis roles me ponen en un pedestal. Pero mi apariencia también fue criticada y criticada por mucha gente en los medios. Quitarse la camisa en cada episodio de ‘Housewives’ supuso mucha presión. Tienes que mantenerte en la mejor forma que puedas”, comentó el intérprete.



Tras la presión y ansiedad que los medios le causaron, Metcalfe buscó una ruta para refugiarse: el alcohol y las drogas; no obstante, el protagonista de ‘A Country Wedding’ señaló que “no cambiaría nada” y salió adelante con ayuda de terapia.

“Tuve que mirar dentro y descubrir quién era realmente, porque esa es la base. He hecho mucho examen de conciencia y mucha terapia. He salido más fuerte y mejor después de haber pasado por lo que he pasado en mi carrera. No volvería ni cambiaría nada”, puntualizó.