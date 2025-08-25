Muere Verónica Echegui, actriz que compartió protagónico con Gael García: tenía 42 años

Video Muere hija de actriz de ‘Betty en NY’ a los 7 años: se hundió velero donde viajaba

Verónica Echegui, actriz que protagonizó junto a Gael García Bernal la exitosa película ‘Me estás matando, Susana’, ha muerto a los 42 años.

La intérprete española falleció este domingo 24 de agosto “víctima de cáncer” en su natal Madrid, de acuerdo con fuentes de su entorno citadas por El País.

El diario detalla que ella estuvo “hospitalizada en los últimos días” y que sus allegados llevaron con “discreción” que se encontrara enferma.

Hasta el momento, la familia de la también cineasta no se ha pronunciado oficialmente sobre su pérdida.

Por su parte, El Mundo da a conocer, la mañana de este lunes, que ella está siendo velada en el tanatorio de La Paz, donde amigos y colegas ya han hecho acto de presencia.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, manifestó sus condolencias asegurando que recibió “impactado” la noticia del deceso y que Echegui “se marcha demasiado joven”.

Verónica Echegui habló de la muerte meses antes de fallecer

En una de sus últimas entrevistas, el pasado mes de junio con la revista Fotogramas, Verónica Echegui abordó el tema de la muerte.

“No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. De hecho, no recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablarán de la muerte”, dijo.

“Me pregunto cómo la viviríamos si nos hubieran hablado de ello desde la confianza y desde otro punto de vista, quizás desde la fe en una vida que continúa o que es eterna”, reflexionó.

¿Quién era Verónica Echegui?

Verónica Fernández de Echegaray, conocida simplemente como Verónica Echegui, nació en Madrid el 16 de junio de 1983.

Aunque saltó a la fama gracias a su papel estelar en la cinta ‘Yo soy la Juani’ (2006), ya había participado en dos series de televisión antes: ‘Una nueva vida’ y ‘Paco y Veva’.

En 2008, encarnó a una joven presa en ‘El patio de mi cárcel’. Tres años más tarde, en 2011, personificó en ‘Katmandú, un espejo en el cielo’ a una maestra catalana que viaja a Nepal para enseñar en una escuela de los barrios más pobres de Katmandú.

Para 2016, protagonizó ‘Me estás matando, Susana’, largometraje que calificó, en charla para Insertos, presenta “una historia tan extraña y tan amarga”.

En 2022, ganó el Goya al Mejor cortometraje de ficción como directora, guionista y coproductora del aterrador ‘Tótem Loba’. En 2024, participó en el ‘thriller’ político ‘Justicia artificial’.