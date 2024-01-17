Muertes de famosos

Muere estrella de ‘Footloose’, de cáncer: partió una semana después que su enamorado de años

La actriz Lynne Marta, quien compartió créditos a lo largo de su carrera con actores como Kevin Bacon y Clint Eastwood, perdió la vida tras pelear contra la enfermedad. Su expareja y compañero en la serie ‘Starsky and Hutch’, David Soul, falleció días antes que ella.

Dayana Alvino.
Video Revelan causa de muerte de famosa actriz de 'Sex and the City'

La estrella de la famosa película ‘Footloose’, Lynne Marta, quien encarnó a ‘Lulu Warnicker’, murió a los 78 años el pasado jueves 11 de enero.

Este martes 16 un amigo de la actriz, Chris Saint-Hilaire, informó al medio The Hollywood Reporter la noticia.

El allegado de la también cantante dijo que ella falleció en su casa de Los Ángeles, California, tras sostener una batalla contra el cáncer.

Lynne Marta interpretó a ‘Lulu Warnicker’ en ‘Footloose’.
Imagen The Grosby Group y Getty Images

La partida de Lynne se produce una semana después del deceso de su expareja y compañero en la serie ‘Starsky and Hutch’, David Soul, a los 80 años, señala Daily Mail.

En 1983, People reportó que ellos tuvieron “una relación abierta” y que vivieron juntos, aunque “pasaron tiempo con otras personas”, durante los años que duró el programa de televisión.

A la celebridad de Hollywood le sobreviven su hermana, MJ, y su gato, Mr. Peaches, ya que el histrión Brick Huston, con quien estuvo casada de 1968 a 1975, murió en agosto de 2018.

Lynne Marta y su extensa trayectoria

Lynne Marta, la menor de dos hijas, nació el 30 de octubre de 1945 en Somerville, Nueva Jersey. Su padre, George, era comisionado de contaminación del aire y del agua en dicho estado.

Ella comenzó su carrera en el programa de danza para adolescentes ‘The Lloyd Thaxton Show’, apareció en episodios de ‘Gidget’ y ‘The Monkees’ en 1966 y trabajó en la primera temporada de ‘Love, American Style’.

Su currículum televisivo también incluyó ‘Then Came Bronson’, ‘Gunsmoke’, ‘Kojak’, ‘Medical Center’, ‘Marcus Welby’, ‘M.D.’, ‘The Rockford Files’, ‘Knight Rider’, ‘Designing Women’ y ‘Law & Order’.

En el cine, formó parte de los elencos de películas como ‘Red Sky at Morning’, ‘Help Me … I’m Possessed’, ‘Blood Beach’ y 'Three Men and a Little Lady’.

En la cinta de 1972, ‘Joe Kidd’, ella encarnó a ‘Elma’, la socia terrateniente de ‘Frank Harlan’, quien llamaría la atención del personaje protagonista, el cazarrecompensas, interpretado por Clint Eastwood.

El trabajo de Marta también abarcó telenovelas estadounidenses, como ‘Days of Our Lives’, ‘The Young and the Restless’ y ‘Passions’.

