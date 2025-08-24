Muere querido actor de 'The Sopranos': esto se sabe sobre su fallecimiento

Video Muere Pat E. Johnson, actor de ‘The Karate Kid’: así lo despidieron sus excompañeros de la película

Jerry Adler, recordado por interpretar al asesor de Tony Soprano, Hesh Rabkin, durante las seis temporadas de la serie, falleció a los 96 años.

El artista pasó décadas detrás de cámaras en producciones legendarias de Broadway antes de dedicarse a la actuación a los 60 años.

Lo que se sabe sobre la muerte de Jerry Adler

Adler falleció este sábado 23 de agosto, según un breve comunicado de la familia confirmado por la capilla Riverside Memorial Chapel en Nueva York.

De acuerdo con TMZ, el deceso ocurrió en la ciudad de Nueva York y la causa del fallecimiento no fue revelada de manera inmediata.

Sin embargo, "podría haber sido de vejez", detalló el medio.

Entre los créditos de Adler como actor se encuentra también su recordada participación en 'The good wife', donde interpretó al socio del bufete de abogados Howard Lyman.

Pero antes de que Adler se pusiera delante de una cámara de cine o televisión, ya tenía 53 producciones de Broadway en su haber, todas ellas entre bastidores, como director de escena, productor o director.

La vida de Jerry Adler

Provenía de una familia dedicada al mundo del espectáculo con profundas raíces en el teatro judío y yiddish, como contó al Jewish Ledger en 2014.

Su padre, Philip Adler, fue director general del famoso Group Theatre y de producciones de Broadway, y su prima Stella Adler fue una legendaria profesora de interpretación.

"Soy un producto del nepotismo", declaró Adler a TheaterMania en 2015, "conseguí mi primer trabajo cuando estaba en la Universidad de Syracuse y mi padre, director general de Gentlemen Prefer Blondes, me llamó (porque) había una vacante para asistente de director de escena. Me salté las clases".

Su carrera actoral lo mantuvo trabajando constantemente frente a la cámara durante más de 30 años. Un papel temprano en 'Northern exposure', escrita por David Chase, le abrió el camino para un futuro proyecto de Chase: 'The Sopranos'.

"Cuando David iba a hacer el piloto de 'The Sopranos', me llamó y me preguntó si haría un cameo de Hesh. Se suponía que sería un episodio único", declaró a Forward en 2015.