Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
El actor, famoso por su participación en la serie protagonizada por Will Smith, tuvo un trágico final. Esto pasó.
Floyd Roger Myers Jr., ex-actor infantil conocido por su papel en la exitosa serie de televisión ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ (El príncipe del rap), murió a los 42 años, reporta TMZ este 29 de octubre.
Myers falleció la madrugada del pasado miércoles en su cada de Maryland, confirmó su madre, Renee Trice, al portal de noticias de entretenimiento.
¿De qué murió Floyd Roger Myers Jr.?
La causa de su muerte fue un ataque cardíaco. El actor ya había sufrido tres infartos en los últimos tres años, informó su madre.
Floyd Roger Myers Jr. era un ex-actor infantil cuya carrera se destacó por varios roles notables en televisión.
Inició su carrera interpretando a una versión más joven de Will Smith en ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ y posteriormente participó en la miniserie ‘The Jacksons: An American Dream’ y ‘Young Americans’.