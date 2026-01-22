Eduardo Capetillo Muere mamá de Eduardo Capetillo, reportan El fallecimiento de doña Mari Carmen Vázquez fue reportada por el periodista Heriberto Murrieta. La mamá de Eduardo Capetillo tenía 94 años, señala la prensa mexicana.

Video Tiene 90 años y va directo al grano: la suegra de Biby Gaytán le exige que la deje hablar mientras cocinan

Eduardo Capetillo se encontrarían de luto por la muerte de su mamá, doña Mari Carmen Vázquez a los 94 años, según información de la prensa mexicana.

La noticia de su fallecimiento fue reportada medios como El Heraldo de México y Publimetro, quienes retomaron el tuit del periodista Heriberto Murrieta, de ESPN y Radio Fórmula, quien en sus redes sociales le dedicó un cariñoso mensaje a su “entrañable amiga”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”, escribió junto a una fotografía en la que no dio más detalles. El comunicador es experto en deportes.

Así se reportó la muerte de la mamá de Eduardo Capetillo. Imagen Heriberto Murrieta / X



Minutos más tarde, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó en Instagram que la mamá de Eduardo Capetillo perdió la vida "alrededor de las 9:00 de la mañana" de este jueves 22 de enero.

Doña María del Carmen Vázquez Alcaide habría perdido la vida este 22 de enero a los 94 años. Imagen Gustavo Adolfo Infante / Instagram



Hasta el momento, ni Eduardo Capetillo ni Biby Gaytán se han pronunciado. En las redes sociales de sus hijas, Eduardo Capetillo Jr., Alejandra y Ana Paula, tampoco hay alguna reacción sobre esta información.

Yeya, como cariñosamente la llamaba Alejandra Capetillo, tuvo su última aparición en las redes de la joven en diciembre de 2025. Aquella ocasión, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán sugería "no saltarse el entrevistar a tu abuela…".