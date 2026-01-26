Muertes de famosos

Muere Salvo Basile, actor de ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Señora Isabel’

La noticia del fallecimiento del actor se ha confirmado por autoridades de Colombia. Tras conocerse su deceso, ha trascendido la posible causa por la que perdió la vida.


Por:Dayana Alvino
Video Viuda de Yeison Jiménez carga las cenizas del cantante en su último homenaje: el emotivo video

Salvo Basile, reconocido actor colombo-italiano famoso por sus papeles en telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Señora Isabel’, ha muerto.

La noticia ha sido confirmada por Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena de Indias, Colombia, por medio de X (antes Twitter).

“El ‘italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada”, escribió. “Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos”.

La muerte del actor Salvo Basile fue confirmada por el alcalde Dumek Turbay Paz.
Imagen Dumek Turbay Paz/X

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el artista tenía 85 años.

¿De qué murió Salvo Basile?

De acuerdo con Revista Semana, el periodista Poncho Rentería dio a conocer que Salvo Basile presuntamente pereció “debido a un cáncer de estómago”.

“Enfermedad que afectó gravemente su salud durante sus últimos meses de vida”, explica el medio en Instagram.

“Estaba muy mal porque tenía un cáncer en el estómago... pasaba malos días; por eso mi mujer, que es médica, dijo: ‘Descansó de sus dolores, porque eran incorregibles’”, dijo el comunicador, cita el portal.

¿Quién era Salvo Basile?

Salvatore Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940. Llegó a Cartagena en noviembre de 1968, como asistente de Gillo Pontecorvo durante el rodaje de ‘Queimada’, película estelarizada por Marlon Brando, retoma The Hollywood Reporter.

A lo largo de su existencia él se desempeñó como actor, asistente de dirección, productor, locutor, periodista cultural y anfitrión nato.

Participó en títulos cinematográficos como ‘La misión’, ‘Cobra verde’, ‘Holocausto caníbal’, ‘Crónica de una muerte anunciada’ y ‘La estrategia del caracol’.

También formó parte de los elencos de los melodramas ‘Café con aroma de mujer’, ‘Señora Isabel’, ‘Calamar’, ‘Pobre diablo’, ‘Sofía dame tiempo’ y ‘Las noches de Luciana’.

En sus últimos años siguió activo, impulsando el programa ‘Cinergia en Telecaribe’ y promoviendo muestras de cine de autos en Colombia.

Muertes de famososFamosos

