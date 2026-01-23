Eduardo Capetillo Jr.

Hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo comparten emotivos mensajes tras muerte de su abuela paterna

La modelo y el cantante usaron sus redes sociales para compartir significativos momentos que vivieron con doña María del Carmen, quien perdió la vida a los 94 años.

Por:Dayana Alvino
Video “Si tan solo fueras eterna”: la frase que Ale Capetillo le dedicó a su abuela la última vez que la vio

Eduardo y Ale Capetillo, hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, rompieron el silencio tras la muerte de su abuelita paterna, doña María del Carmen Vázquez, a los 94 años.

El fallecimiento de ‘Yeya’, como la llaman cariñosamente, fue dado a conocer este 22 de enero por el periodista Heriberto Murrieta.

Ale Capetillo recuerda momentos con su ‘Yeya’

La primera en compartir un mensaje público acerca del deceso de la mamá de su padre fue Alejandra Capetillo.

Vía Instagram, ella difundió un video en el que recopila algunos videos en los que aparece pasando tiempo con su abuelita.

“Qué fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida. Hoy me duele el alma. Mi Yeya se fue”, escribió.

Los clips corresponden a las vacaciones que la modelo pasó en México el pasado mes de diciembre, ya que reside en Madrid, España, con su esposo, Nader Shoueiry.

Entonces, ella presumió estar al lado de doña María del Carmen e incluso se sinceró sobre su deseo: “Si tan sólo fueras eterna”.

En noviembre, Ale contó que ‘Yeya’ es sevillana, pero que se casó “superjoven y se fue directo a vivir a México”.

Para su boda con el empresario libanés, la ‘influencer’ utilizó una mantilla tradicional de su abuela, cumpliéndole así su sueño.

Eduardo Capetillo Jr. se despide de su abuelita

Por su parte, Eduardo Capetillo Jr. recurrió a las historias de su plataforma digital para subir una fotografía en la que aparece con su abuelita y una mascota.

El cantante evidenció su sentir ante la irreparable pérdida que está atravesando al anotar encima de la postal: “Cómo te voy a extrañar”.

Eduardo Capetillo Jr. dedicó emotivas palabras a su abuelita.
Imagen Eduardo Capetillo Jr./Instagram

Hasta el momento, ni él ni su hermana Ale, o algún otro miembro de la familia, han dado a conocer la causa de la defunción de la señora María del Carmen.

Por ahora, tampoco Eduardo Capetillo ni Biby Gaytán se han pronunciado en medio de su duelo. Su otra hija, Ana Paula, igualmente sigue guardando silencio.

