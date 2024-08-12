Muere famoso actor cubano de ‘Scarface’: lo encontraron inconsciente en un apartamento

Video Revelan causa de muerte de famosa actriz de 'Sex and the City'

Ángel Salazar, recordado por su interpretación de ‘Chi Chi’ en la famosa película ‘Scarface’, falleció a los 68 años.

De acuerdo con TMZ, la representante y amiga de la estrella, Ann Wingsong, reveló que él murió este domingo 11 de agosto.

PUBLICIDAD

La mánager detalló que el fin de semana el artista cubanoamericano se quedó a dormir en casa de un amigo, en Brooklyn, Nueva York.

La mañana de ayer, ella fue a la habitación para ver cómo estaba Salazar y lo encontró inconsciente sobre la cama.

No explicó la causa del deceso, sin embargo, Wingsong comentó al medio que el también comediante sufría problemas cardíacos.

¿Quién era Ángel Salazar?

Ángel Salazar nació el 2 de marzo de 1956 en Cuba, donde actuó en teatros antes de huir del país hacia Estados Unidos a principios de los años 70, según The New York Times.

Radicando en Nueva York tuvo problemas para encontrar trabajo como actor, pero podía hacer reír a la gente, así que empezó a hacer comedia en un club de comedia.

Su primer papel fue en ‘Boulevard Nights’, una reflexión del productor Michael Pressman acerca de la vida de las pandillas en Los Ángeles, informa IMDb.

Sus créditos cinematográficos siguientes fueron 1980’s ‘Where the Buffalo Roam’, de 1980, y ‘A Stranger Is Watching’, de 1982.

En 1983 llegó el personaje que marcó su carrera, ‘Chi Chi’, en ‘Scarface’, el devoto secuaz de ‘Tony Montana’, encarnado por Al Pacino.

Después, Salazar formó parte de los elencos de las cintas ‘The Wild Life’, de 1984, y ‘Sylvester’, de 1985 dirigida por Tommy John.

Luego, coprotagonizó junto a Tom Hanks el filme ‘Punchline’, de 1988, y se reunió con Pacino en ‘Carlito’s Way’, de 1993.

Entre sus trabajos televisivos están ‘On Our Own’, ‘The New $treetz Seriez’, ‘Jersey Mafia Chronicles’ y ‘In Living Color’.

PUBLICIDAD