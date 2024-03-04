Mijares rompe el silencio sobre posible reconciliación con Lucero tras protagonizar besos

Video Lucero le hizo tremendo reproche a Mijares en pleno show: "No me supiste valorar"

En febrero pasado, Lucero y Mijares desataron especulaciones cuando la protagonista de 'Lazos de amor, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, le dio un beso en pleno concierto.

La acción de la mamá de Lucerito Mijares provocó que varios medios de comunicación y seguidores de los cantantes señalaran que podrían estarse dando otra oportunidad luego de su divorcio en 2011.

Ante los rumores que apuntan a que Lucero y Mijares podrían reconciliarse, el intérprete de ‘Soldado del amor’ por fin rompió el silencio.

En entrevista con el programa Hoy este 4 de marzo, el cantante echó por tierra la posibilidad de reanudar su relación amorosa con la mamá de sus hijos.

“ Estamos muy tranquilos así, somos muy amigos, nos queremos mucho y así estamos felices”, indicó.

¿Por qué Lucero besa a Mijares?

Sobre qué orilló a Lucero a besar a Mijares en pleno concierto, el papá de Lucerito Mijares afirmó que el público les pide a gritos un ‘beso’ y que ellos simplemente juegan con ese momento durante las presentaciones.

“En las giras, ella y yo las disfrutamos mucho, la gente grita ‘beso, beso’, nosotros jugueteamos con eso, pero hay una gran amistad, un gran cariño”, sentenció.

El artista destacó que siempre estará unido a la protagonista de telenovelas por sus hijos: José Manuel y Lucerito Mijares.

“ Es la mamá de mis hijos, aparte de ser una gran amiga”, sentenció Manuel Mijares.

Lucero y Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011, año en que anunciaron su separación, afirmando que todo se dio en los mejores términos y que siempre serían una familia.

Durante su matrimonio, la hoy expareja procreó a sus hijos José Manuel y Lucerito, a quienes presumieron en un concierto que ofrecieron en 2021.

Mijares aplaude lo que hizo su hija Lucerito Mijares

Durante la entrevista con el programa matutino, Mijares también se refirió a la reciente presentación que tuvo su hija Lucerito en el concierto de Yuri & Cristian Castro en el Auditorio Nacional.

El cantante destacó que no es fácil cantar junto a la veracruzana, alabando la voz que tiene.

“Subirte con la güera (no es fácil). La güera y yo hicimos gira como cuatro años y es un tigre, abre el pico y con permiso los que sean, no te puedes quedar atrás”, indicó.

Mijares aplaudió el valor que tuvo la menor de sus hijas y destacó el gran cariño de Yuri hacia la joven actriz de teatro musical.