Michelle Rodríguez aclara a qué se debió su drástica baja de peso: nuevas fotos de su transformación

Michelle Rodríguez hizo evidente su drástica pérdida de peso en julio pasado, cuando en una alfombra roja lució completamente transformada.

Desde ese momento, los medios de comunicación comenzaron a cuestionarla sobre qué la orilló a tomar dicha decisión y cómo ha logrado cambiar de imagen.

A poco más de cinco meses de comenzar su pérdida de peso, la actriz de ‘40 y 20’, serie que puedes ver en exclusiva por ViX, habló al respecto en entrevista con De Primera Mano este 1 de enero.

Michelle Rodríguez revela desde cuánto decidió bajar de peso

En dicha plática, la actriz, de 40 años, se refirió a la lucha que ha vivido por años para transformar su cuerpo, la cual destapó empezó cuando tenía ocho años.

“Me parece muy peculiar que ahora me pregunten ‘¿cómo decidí bajar de peso?’, porque no es una decisión que tomé ayer. La pérdida de peso en mi vida ha estado como una meta desde que yo tenía ocho años, se ha intentado un sinfín de veces”, indicó.

Michelle Rodríguez afirmó que aunque durante 32 años ha bajado y subido de peso, siempre ha apoyado la aceptación personal.

Señaló que no se debe juzgar a una persona por cómo luce, ni por su complexión física, hecho en lo que ella siempre ha trabajado.

“Algunas veces se ha conseguido esa meta, otras veces no tanto, pero nada siempre se toman alternativas u otros caminos para tu bienestar. Hablando de aceptación corporal, creo que lo que hay que hacer es aceptar quiénes somos y cómo somos, no que si estás delgado o no, tiene que ver con el sentirte cómodo con tu andar diario”, comentó.

Sobre la idea de ayudar a otras personas que al igual que ella buscan una mejor versión de sí mismos y sobre todo quieren adelgazar, la actriz afirmó que le “encantaría compartir” su experiencia.

“Estoy viviendo un proceso que estoy entendiendo y que me encantará compartir, las cosas que voy entendiendo me gusta compartirlas porque sé que hay muchas personas que se encuentran en mí y lo agradezco”, sentenció.

A la par de sus declaraciones, Michelle Rodríguez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir algunas de las fotografías que se tomó durante el viaje que está realizando por Inglaterra y Francia junto a su mamá.

En las imágenes, la actriz mostró, de nueva cuenta, su radical transformación y dejó claro que sigue perdiendo peso, recibiendo un sinfín de halagos por parte de sus admiradores.