Michelle Renaud y Matías Novoa se casan tras año y medio de relación: "Estamos emocionados"

" Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías", compartió la actriz en entrevista exclusiva con la revista mexicana Caras. El actor agregó: "Yo también estoy feliz. Juré que no me iba a poner nervioso. Pero sí me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos”.