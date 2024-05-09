Michelle Renaud publica fotos tras muerte de ser querido: dice que le "urge" estar con Matías Novoa

Video Bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa todavía no nace y ya mostró que le gusta “bailar”: video

Este 8 de mayo, Michelle Renaud reveló en redes sociales que estaba de luto por la muerte de un ser querido. La actriz enfrentó la partida de su gatita a unas semanas de haberse mudado a España.

“ Mi nena hermosa MÍA. Te vamos a extrañar mucho”, precisó la protagonista de telenovelas, quien vivió su pérdida sin el apoyo de Matías Novoa, pues el actor sigue en México.

Tras revelar el episodio que enfrenta, la actriz reapareció en su cuenta oficial de Instagram y presumió cómo es su vida en Madrid, España.

Michelle Renaud muestra su vida en Madrid sin Matías Novoa

En las imágenes, Michelle Renaud aparece caminando por las calles de su nueva ciudad e, incluso, posó frente a la famosa Puerta de Alcalá.

A la par que dejó ver lo mucho que le está gustando su vida en Europa, la actriz se quejó de su prima Marielle Ruesga, quien por el momento la está acompañando.

“Amando Madrid. Estás fotos son el recuerdo de cuando Marielle Ruesga me hizo caminar por 5 horas como si la panzona que traigo no fuera un bebé que me aprieta la vejiga cada 20 min”.

Las palabras de Renaud, provocaron la respuesta de su prima, quien escribió: “Qué bonitas estás y qué bonito caminar Madrid juntas”.

No fue el único comentario que llamó la atención, la esposa de Matías Novoa afirmó que “le urge” que el actor se reencuentre con ella y su familia en España.

“También me tomaba fotos mientras hablaba con mi esposo que me urge que ya esté aquí conmigo. Estoy FLIPANDO”.

Michelle Renaud reaparece tras estar de luto y así se ve en Madrid Imagen Instagram Michelle Renaud



Hasta el momento, el protagonista de ‘Marea de Pasiones’ no ha comentado el posteo de su esposa, quien sí recibió emotivos mensajes tras mostrar su nueva vida en España.

Chantal Andere precisó: “Divinas”; mientras que Eugenia Cauduro señaló: “¡Mich Tan bella. Qué emoción ya falta poquito!!! Qué alegría me da todas las bendiciones que recibes y te mereces mi niña! Te adoro”.

Julián Gil, Tania Rincón, Claudia Martín y Alexis Ayala fueron otros famosos que aplaudieron el posteo de la actriz.

Michelle Renaud y Matías Novoa hablaron de sus intenciones de mudarse a España en marzo pasado, cuando señalaron que deseaban que su hijo Milo naciera allá.

“Va a ser parto natural, lo más probable es que sea en casa… y espero no desmayarme”, declaró el actor a principios de abril al programa Hoy.