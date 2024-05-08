Michelle Renaud

Michelle Renaud anuncia muerte de ser querido y así se despide: "Mi nena hermosa"

Michelle Renaud está de luto tras la pertida de un ser querido a unas semanas de haberse mudado a Madrid, España, y mientras vive lejos de Matías Novoa

Michelle Renaud se mudó a Madrid, España, desde hace unas semanas para el nacimiento de su hijo Milo; pero mientras espera la llegada de su primer hijo con Matías Novoa, la actriz enfrenta la muerte de un ser querido.

La actriz dio a conocer que está de luto a través de su cuenta oficial de Instagram, donde anunció que perdió a su gatita Mía.

Renaud le dedicó un emotivo mensaje de adiós a su mascota y compartió fotos de su hijo Marcelo, su hijastro Axel y Matías Novoa con la gatita, a quien aseguró extrañará mucho.

Mi nena hermosa MÍA. Te vamos a extrañar mucho”, escribió como descripción de la publicación, en la cual colocó emojis en forma de corazón.

Michelle Renaud está de luto y así se despide
Michelle Renaud está de luto y así se despide
Imagen Instagram Michelle Renaud

De inmediato, los usuarios de redes sociales se solidarizaron con la actriz ante la pérdida que enfrenta y le dedicaron mensajes de apoyo, asegurando que ahora “ya tiene un ángel”,

“Siempre en sus corazones”, “Qué tristeza, te mando un abrazo”, “Ahora ella es un angelito y siempre te acompañará”, “Unos llegan y otros se van”, “Un ángel para siempre contigo”, se puede leer en el hilo de comentarios.

Matías Novoa también externó su pesar ante el difícil momento que viven como familia y se despidió de la gatita Mía: “Gracias mi felina”.

Michelle Renaud compartió fotos de Matías Novoa y su hijo Marcelo junto a su ser querido
Michelle Renaud compartió fotos de Matías Novoa y su hijo Marcelo junto a su ser querido
Imagen Instagram Michelle Renaud

Michelle Renaud vivió la muerte de un bebé antes de su embarazo

Michelle Renaud confesó en febrero pasado que antes de su embarazo, ella y Matías Novoa enfrentaron la muerte de un bebé.

Durante una charla con Irán Castillo y Pepe Ramos en el podcast ‘Me late ser humano’, la actriz dio detalles del doloroso momento que vivió.

“Nos quedamos embarazados y cuando le contamos a los niños, la reacción fue tan increíble. Axel corría, nos daba las gracias y lloraba, Marcelo brincaba y decía ‘voy a tener un hermano’, se abrazaban entre ellos. Yo decía ‘wow’, sentía una plenitud, desafortunadamente lo perdimos y lo compartimos con los niños tal cual”, narró.

En la plática, la actriz afirmó que jamás reprochó la muerte de su bebé, y que agradeció que vivió ese episodio de su vida con Matías Novoa.

“Este bebé vino a enseñarme que sí es lo que quiero, que sí es lo correcto y que sí es por ahí. Fue un momento fuerte como pareja, pero es increíble como en un momento de pérdida, que puede ser muy doloroso, estábamos en la cama del hospital y yo decía ‘gracias porque esto lo estoy viviendo con él, wow, qué padre sentirte contenida, amada, valorada’”, sentenció.


