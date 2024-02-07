Michelle Renaud luce su crecida pancita de embarazo y envía mensaje a Matías Novoa

Video El embarazo de Michelle y Matías saltó de la pantalla a la realidad: así fue en 'La Herencia'

Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que esperan a su primer hijo juntos el pasado 28 de enero. La actriz anunció su embarazo publicando la primera foto de su 'baby bump' en compañía de su esposo.

En aquella ocasión, la protagonista de telenovelas utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar cómo luce en la dulce espera de su segundo bebé y destacó lo feliz que está con la noticia.

“Amor. Enamorada de estos dos”, precisó la actriz de 35 años, quien desató miles de reacciones.

A unas semanas de dar a conocer que su familia crecerá en unos meses, Michelle Renaud no dudó ni un segundo y presumió su pancita de embarazo en una nueva fotografía.

Michelle Renaud deja ver su embarazo con nueva foto

En una historia de su perfil personal, la actriz replicó una fotografía que compartió su mánager Pepe Rincón, en la que deja ver cómo luce en el primer trimestre de gestación.

La publicación deja al descubierto lo mucho que ha crecido la pancita de Michelle Renaud, quien lució ropa deportiva y una ombliguera, la cual resaltó su estado.

En cuestión de horas, los fans comentaron el posteo y destacaron lo bonita que se veía embarazada.

Michelle Renaud presume su pancita de embarazo y causa revuelo Imagen Instagram Michelle Renaud

“Qué hermosa se ve Mich con su pancita”, “Mich tan preciosa”, “Siempre hermosa y más embarazada”, “Tan bella”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Horas después de que su mánager compartió la imagen, Michelle Renaud no aguantó más y deslumbró al publicar una nueva foto de su embarazo.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una imagen que se tomó durante su pasado viaje a la playa y remarcó su pancita con un vestido holgado, provocando que famosos aplaudieran cómo se ve.

Paulina Burrola, Alexis Ayala, Adrián Uribe, Gina Holguín y Matías Novoa se unieron a los miles de ‘Me gusta’ que desató la publicación.

Michelle Renaud impacta con foto de su pancita de embarazo Imagen Instagram Michelle Renaud

Michelle Renaud dedica mensaje a Matías Novoa

A la par que la actriz dejó ver su embarazo como muy pocas veces, replicó una serie de fotografías que compartió Matías Novoa, en las que presumió lo enamorados que están a dos meses de su enlace matrimonial.

Y es que el galán de telenovelas publicó una foto, en la que destacó que tras las grabaciones de su nuevo proyecto por fin se dirigía rumbo a su hogar.

“Camino hacia ti”, afirmó el chileno, quien horas después publicó una foto en la que aparece muy sonriente junto a Michelle Renaud.

La actriz no dudó en aplaudir su reencuentro y destacó: “Qué bonito que existes mi amor”.