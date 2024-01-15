Michelle Renaud

Michelle Renaud aclara la "pancita" abultada que supuestamente se le ve, ¿es de embarazo?

En varios medios de comunicación se ha especulado si la actriz espera un hijo con Matías Novoa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision

Michelle Renaud respondió si está embarazada de su novio, Matías Novoa, y aclaró por qué se le ve “pancita”.

PUBLICIDAD

Varios medios de comunicación han resaltado que, en sus últimas apariciones, la actriz ha lucido el vientre supuestamente abultado.

¿Michelle Renaud tiene pancita de embarazada?

La protagonista de Hijas de la Luna afirmó que su pancita no es de embarazo: “Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos”, explicó en entrevista para Despierta América, transmitida este 15 de enero.

Michelle Renaud, de 35 años, negó que estos rumores le afecten pues “está ocupada viviendo”: “Pancita, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no se preocupen, yo estoy feliz realizada con el hombre de mi vida.

Michelle Renaud respondió a especulaciones sobre su "pancita".
Michelle Renaud respondió a especulaciones sobre su "pancita".
Imagen Michelle Renaud y Siéntese quien pueda/Instagram

Más sobre Michelle Renaud

Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"

Univision Famosos
¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció
3:04

¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión

Univision Famosos
Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal
3 mins

Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal

Univision Famosos
¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 
0:41

¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 

Univision Famosos
Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"
2 mins

Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa: ¿cuántos hijos tiene cada uno y de quién?
3 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa: ¿cuántos hijos tiene cada uno y de quién?

Univision Famosos
Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos
3 mins

Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos

Univision Famosos
¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex? Ella lo aclara
3 mins

¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex? Ella lo aclara

Univision Famosos
“¡Pánzatelas!”: Michelle Renaud publica foto a punto de dar a luz al hijo de Matías Novoa
1 mins

“¡Pánzatelas!”: Michelle Renaud publica foto a punto de dar a luz al hijo de Matías Novoa

Univision Famosos

Michelle Renaud y Matías Novoa quieren tener un hijo juntos

Los actores de telenovelas están listos para convertirse en padres y dicen estar “trabando” para conseguirlo.
“¿Imagínate tener un hijo de Matías? Me muero de felicidad y de amor… lo estamos deseando pidiendo y trabajando. Ojalá que me lo mande Dios, ustedes saben que estamos dispuestos”, afirmó Renaud.

Matías Novoa también se dijo dispuesto, “estamos haciendo una vida juntos desde hace un año y medio, por supuesto que sí, ya llegará cuando el Todopoderoso de arriba quiera”.

Y no descartó recurrir a un “método artificial” para lograrlo, “si se tuviera que hacer así, sí por supuesto”, afirmó el actor de 43 años.

La pareja explica por qué se casaron tan rápido

La pareja dio la razón que tuvieron para no esperar más y llegar al altar. “Fue de los mejores momentos de mi vida para los cuatro… fue muy bonito todo y los tiempos del amor los decide la pareja. Esto de que me dan el anillo un año después, yo no soy tan paciente, tengo muchas cosas que ir viviendo para ir aplazando tanto” dijo Michelle.

PUBLICIDAD

“Fue una boda repentina, de sorpresa, la quisimos hacer así, no pensar en nada y tampoco decir el próximo año nos casamos porque eso del tiempo, ¿para qué? Si te amas, si estás seguro, si ya sabes que es la persona indicada, pues vas”, añadió Matías.

La historia de amor de Michelle Renaud y Matías Novoa

Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su relación amorosa en octubre de 2022 y, meses después, revelaron que ya vivían juntos. La pareja se casó en una ceremonia íntima en diciembre de 2023, rodeados de sus seres queridos.


Relacionados:
Michelle RenaudMatías NovoaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD