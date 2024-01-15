Michelle Renaud aclara la "pancita" abultada que supuestamente se le ve, ¿es de embarazo?
En varios medios de comunicación se ha especulado si la actriz espera un hijo con Matías Novoa.
Michelle Renaud respondió si está embarazada de su novio, Matías Novoa, y aclaró por qué se le ve “pancita”.
Varios medios de comunicación han resaltado que, en sus últimas apariciones, la actriz ha lucido el vientre supuestamente abultado.
¿Michelle Renaud tiene pancita de embarazada?
La protagonista de Hijas de la Luna afirmó que su pancita no es de embarazo: “Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos”, explicó en entrevista para Despierta América, transmitida este 15 de enero.
Michelle Renaud, de 35 años, negó que estos rumores le afecten pues “está ocupada viviendo”: “Pancita, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no se preocupen, yo estoy feliz realizada con el hombre de mi vida.
Michelle Renaud y Matías Novoa quieren tener un hijo juntos
Los actores de telenovelas están listos para convertirse en padres y dicen estar “trabando” para conseguirlo.
“¿Imagínate tener un hijo de Matías? Me muero de felicidad y de amor… lo estamos deseando pidiendo y trabajando. Ojalá que me lo mande Dios, ustedes saben que estamos dispuestos”, afirmó Renaud.
Matías Novoa también se dijo dispuesto, “estamos haciendo una vida juntos desde hace un año y medio, por supuesto que sí, ya llegará cuando el Todopoderoso de arriba quiera”.
Y no descartó recurrir a un “método artificial” para lograrlo, “si se tuviera que hacer así, sí por supuesto”, afirmó el actor de 43 años.
La pareja explica por qué se casaron tan rápido
La pareja dio la razón que tuvieron para no esperar más y llegar al altar. “Fue de los mejores momentos de mi vida para los cuatro… fue muy bonito todo y los tiempos del amor los decide la pareja. Esto de que me dan el anillo un año después, yo no soy tan paciente, tengo muchas cosas que ir viviendo para ir aplazando tanto” dijo Michelle.
“Fue una boda repentina, de sorpresa, la quisimos hacer así, no pensar en nada y tampoco decir el próximo año nos casamos porque eso del tiempo, ¿para qué? Si te amas, si estás seguro, si ya sabes que es la persona indicada, pues vas”, añadió Matías.
La historia de amor de Michelle Renaud y Matías Novoa
Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su relación amorosa en octubre de 2022 y, meses después, revelaron que ya vivían juntos. La pareja se casó en una ceremonia íntima en diciembre de 2023, rodeados de sus seres queridos.