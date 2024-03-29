Michelle Renaud aparece en tierna foto con su "niño, su adolescente y su bebé"
La actriz se dejó ver en una tierna imagen familiar junto a sus tres 'hijos'. Además, presumió cuánto ha crecido su pancita en la recta final del embarazo.
Matías Novoa publicó una fotografía en la que su esposa, Michelle Renaud, aparece disfrutando de un descanso junto a su primogénito Marcelo, Axel, hijo del actor, y Milo, el bebé que esperan.
El protagonista de Cabo compartió algunos detalles de sus vacaciones en las que también se pudo ver a la futura mamá presumiendo cuánto ha crecido su pancita de embarazo.
Michelle retomó la fotografía en la que posa con Axel y Marcelo y agregó la leyenda "con mi niño, mi adolescente y mi bebé".
En otra imagen, la pareja posa sonriente y muy cariñosa para la cámara.
Fue en enero que los actores confirmaron la espera de su hijo arcoíris, luego de la pérdida de un primer bebé.
“El momento cuando te dicen ‘a tu bebito ya no está latiéndole el corazón’, se siente muy feo, ese día fue doloroso, pero lo que te duele son las expectativas que habías creado. Decidimos tomarlo como una bendición, con mucho agradecimiento y lecciones”, compartió la actriz a la prensa en febrero pasado, reportó la periodista Berenice Ortiz en YouTube.
Se espera que Milo nazca a mitad de este 2024 a través de un parto natural en casa.
“(Quiero que sea natural) obviamente. No, yo nunca he sido de agua (en el parto), en mi casa sí, pero sin agua… Mi parto (será) en casa con Mati, con Marcelo, nada más nosotros tres, dándole la bienvenida a este bebecito, que nadie lo conozca hasta dentro de 15 días, estando nosotros y que sea nuestro momento”, dijo la actriz en la misma entrevista.
Matías Novoa espera "no desmayarse" en el parto
En una reciente entrevista con el programa Hoy, el actor reiteró que tienen planeado un parto en casa y confesó que teme desmayarse en pleno alumbramiento.
“Lo más probable es que sea en casa y espero no desmayarme”, dijo entre risas el pasado 28 de marzo al matutino.