Luis Miguel Luis Miguel hospitalizado: presunto comunicado desmentiría problemas de salud del cantante Tras el reporte de que Luis Miguel estaría hospitalizado por "problemas cardíacos", surge un presunto comunicado que desmentiría la información sobre la salud del cantante.



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Video Luis Miguel hospitalizado: reportan que sufrió problema cardíaco

La salud de Luis Miguel continúa en completo hermetismo. Luego de los reportes de El Gordo y La Flaca sobre que el cantante está hospitalizado en Nueva York por "problemas cardíacos", surge un comunicado que desmentiría la información.

Luis Miguel estaría en "perfecto estado"

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De acuerdo con información del medio español Lecturas, "desde el perfil en Instagram Luis Miguel The Idol se habrían puesto en contacto con el entorno directo del cantante" y habrían desmentido que 'El Sol de México' esté pasando por problemas de salud, por lo cual emitieron un comunicado. Sin embargo, no ponen fuentes y se difundió por medios no oficiales.

"Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir ya que son fake news", se lee en el primer párrafo.

"Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre, les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial. ¡Gracias por el respeto y apoyo incondicional de siempre!", concluyen.

En la caja de comentarios de la publicación, la misma cuenta agregó: "El señor Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud. No hacer caso a noticias falsas y mal intencionadas".

Presunto comunicado sobre la salud de Luis Miguel. Imagen Luis Miguel The Idol/Instagram

Luis Miguel hospitalizado

La tarde del 15 de mayo Gelena Solano, colaboradora de El Gordo y La Flaca, reportó desde Nueva York que el intérprete de "La Incondicional" estaba hospitalizado desde el lunes 11, según le informaron "fuentes allegadas a la redacción".

"El Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación", dijo.

La reportera no mencionó el nombre del hospital donde estaría hospitalizado, sin embargo, dijo que el intérprete llegó acompañado de su novia Paloma Cuevas y su asistente.

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"Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente", comentó Gelena.

"En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene", agregó.

De acuerdo con información de la 'infuencer' 'Chamonic', "tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron tenía un problema cardíaco".