Luis Miguel Exasistente de Luis Miguel afirma que la corrió sin explicación en medio de su recaída por el cáncer El País publicó el testimonio de Edith Sánchez, quien afirma que trabajó para el cantante por más de 25 años. Ella alega que él la despidió sin darle ni un motivo ni la cara. Ahora, dice buscar que le dé una liquidación justa.



Video ¿Hijo de ‘Luismi’ y Aracely Arámbula de fiesta mientras el cantante permanecería hospitalizado?: video

En medio de la supuesta hospitalización que atraviesa Luis Miguel, una dura acusación en su contra acaba de destaparse por parte de quien, se afirma, él llegó a considerar como a una madre.

Este 21 de mayo, El País da a conocer el testimonio de Edith Sánchez Huerta, de 60 años. Ella asegura que fue “asistente personal” del cantante por casi tres décadas y que él la despidió sin explicación y sin pagarle una liquidación.

PUBLICIDAD

Exasistente de Luis Miguel afirma que él la despidió mientras estaba enferma

Recordando lo que presuntamente vivió al lado de Luis Miguel, Edith Sánchez afirmó al diario español que él la contrató cuando ella tenía 31 años, es decir, en 1978.

Ella, originaria de Ixcaquixtla, Puebla (México), explicó que, Lucía Miranda, esposa de Hugo López, el entonces mánager del artista, buscaba a alguien que trabajara para él:

“La señora Lucía le dijo a mis tíos que querían a una persona de confianza, que no tuviera problema de viajar ni problema de horarios ni problema de nada”, contó.

A decir de Sánchez, el intérprete de ‘Culpable o no’ la aceptó tras una entrevista en la que le cuestionó si tenía visa para viajar, a lo que ella respondió que “sí”.

“Ni entonces ni después firmó ningún contrato laboral, no fue dada de alta como trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tuvo derecho a vacaciones, no se casó, no tuvo hijos, no pasó ninguna celebración con su familia”, reporta el diario.

Como su empleada, asevera Edith, acompañó a ‘El Sol’ en diferentes giras alrededor del mundo, se hizo cargo de su habitación, tanto en su residencia como en hoteles, e inclusive contrataba a personal doméstico.

Asimismo, ella asegura que vivió al lado del intérprete su difícil separación de su papá, Luis Rey; la muerte de este y de Hugo López; y, entre otras cosas, el primer embarazo de Aracely Arámbula.

“Hasta el 2017 estuvo todo perfecto. Él siempre decía que yo era su única familia, que era como su mamá. Estábamos las 24 horas juntos”, afirmó.

PUBLICIDAD

En 2007, Sánchez enfrentó por primera vez el cáncer. Recuerda, Luis Miguel la ayudó “poco” cuando ella se trasladó a la Ciudad de México para recibir tratamiento.

“Su asistente, que era Joe Madera, me dijo que esa ayuda para algunos tratamientos era a cuenta de mi liquidación”, rememoró. “Pero, durante el año que duró mi tratamiento no me pagaron mi salario porque Madera decía que al no estar trabajando no generaba sueldo”.

Luego de su recuperación, ella regresó con Luis Miguel, pero detalla que ya nada fue igual. Asevera que él decidió que ya no lo acompañara en los ‘tours’ y que se quedara en la casa de Los Ángeles.

En 2017, el cáncer le regresó. Estando en la Ciudad de México, donde la diagnosticaron, le escribió al cantante y fue cuando descubrió que la había sacado de su vida.

“Le mandé un mensaje personal de que necesitaba que me pagaran lo que tenía pendiente. No me contestó nada de nada y me bloqueó”, dijo.

Exasistente de Luis Miguel busca una liquidación justa

En su entrevista para El País, Edith Sánchez puntualizó que presuntamente el sueldo que recibía como la “asistente personal” de Luis Miguel era de 1.500 dólares, lo que ahora calificó como “una miseria”.

“Yo trabajaba por el cariño, por el respeto y la admiración que le tenía a él. Yo nunca me cansaba, estaba muy contenta, me gustaba lo que hacía. Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien”, confesó.

En 2023, dice, él le pagó los 30.000 dólares que le debía por un año de trabajo. Además, un abogado la contactó y se presentó como parte del equipo legal de ‘El Sol’.

PUBLICIDAD

“Sabía mi nombre y mi situación. Me dijo que aceptara 50.000 dólares como liquidación y que ya no esperara nada más”, contó.

Ella rechazó esa cifra porque la considera injusta. No obstante, no ha entablado una “demanda formal” en contra de Luis Miguel, en parte, “porque esos procesos son bien caros y largos”.

“También porque yo tenía la esperanza de que él reaccionara. Además, no quería ser yo la que le causara un problema así”, asegura.

“Yo nunca tuve vacaciones, nunca tuve nada, siempre estuve con él”, sentenció. “Yo lo que pido es una liquidación justa porque no puedo seguir así”.

“Nunca me creí que fuera como su mamá, gracias a Dios, porque si no, imagínate, sería todavía más duro”, concluyó.