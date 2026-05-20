Luis Miguel Luis Miguel seguiría hospitalizado: se habría registrado con el apellido de su mamá El cantante llevaría más de una semana en el hospital Mount Sinai, de Nueva York, según revelan fuentes extraoficiales a la periodista Gelena Solano, de El Gordo y La Flaca.



Video Luis Miguel se habría registrado con el apellido de su madre en el hospital

Luis Miguel se habría registrado en el hospital Mount Sinai con el apellido de su mamá, Marcela Basteri, según revelan fuentes extraoficiales a la periodista Gelena Solano.

Este miércoles 20 de mayo, la colaboradora de El Gordo y La Flaca reportó, desde las afueras del prestigioso hospital de Nueva York, que el cantante continuaría hospitalizado, según pudo confirmar esta mañana.

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“Estamos justo al frente donde supuesta y alegadamente se encuentra Luis Miguel (…), es donde supuestamente fue ingresado en este hospital desde el lunes pasado y hasta el día de hoy se encuentra aquí. Fuentes extraoficiales me cuentan que Luis Miguel se ingresó bajo el apellido de su mamá. Estamos hablando del apellido Basteri”, mencionó.

“Inclusive, les cuento que anoche, porque uno tiene que investigar antes de decir que es fake news, yo llamé anoche al hospital bajo ese mismo nombre y me dijeron que a Luis Miguel lo habían dado de alta. Sin embargo, esta mañana volví a llamar, me contestó otra persona y me dijeron que a Luis Miguel lo movieron de piso, que él sigue supuestamente aquí todavía en este hospital, que inclusive, ya le tienen hasta seguridad en la habitación VIP donde se encuentra”, agregó.

De acuerdo con Gelena Solano, ‘El Sol de México’ estaría acompañado de su novia, Paloma Cuevas, y de una persona más, quien sería la que “entra y sale de este hospital”.

“Luis Miguel, según basado a la fuente que yo tengo, fuentes extraoficiales, que Luis Miguel todavía continúa aquí ingresado. Que lo subieron de habitación, es decir, cuando suben de habitación quiere decir que él ya estaba fuera de peligro. Estaban diciendo que su problema fue cardíaco, pero que aparentemente él ya está mejor”, subrayó.

La periodista no reveló más detalles sobre la presunta hospitalización de Luis Miguel. Sin embargó, precisó que, supuestamente, desde su ingreso, él “ha estado en observación” por presuntos problemas cardíacos.