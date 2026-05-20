Luis Miguel

Luis Miguel seguiría hospitalizado: se habría registrado con el apellido de su mamá

El cantante llevaría más de una semana en el hospital Mount Sinai, de Nueva York, según revelan fuentes extraoficiales a la periodista Gelena Solano, de El Gordo y La Flaca.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Luis Miguel se habría registrado con el apellido de su madre en el hospital

Luis Miguel se habría registrado en el hospital Mount Sinai con el apellido de su mamá, Marcela Basteri, según revelan fuentes extraoficiales a la periodista Gelena Solano.

Este miércoles 20 de mayo, la colaboradora de El Gordo y La Flaca reportó, desde las afueras del prestigioso hospital de Nueva York, que el cantante continuaría hospitalizado, según pudo confirmar esta mañana.

PUBLICIDAD

Más sobre Luis Miguel

Luis Miguel “continúa en el hospital” y está siendo atendido “por problemas del corazón”, reportan
2 mins

Luis Miguel “continúa en el hospital” y está siendo atendido “por problemas del corazón”, reportan

Univision Famosos
Luis Miguel sí está hospitalizado: reportan que el cantante continúa “bajo cuidados médicos”
1:11

Luis Miguel sí está hospitalizado: reportan que el cantante continúa “bajo cuidados médicos”

Univision Famosos
Luis Miguel hospitalizado: presunto comunicado desmentiría problemas de salud del cantante
2 mins

Luis Miguel hospitalizado: presunto comunicado desmentiría problemas de salud del cantante

Univision Famosos
Luis Miguel hospitalizado: reportan que sufrió problema cardíaco
0:50

Luis Miguel hospitalizado: reportan que sufrió problema cardíaco

Univision Famosos
Luis Miguel hospitalizado en Nueva York: reportan que el cantante está internado y en observación
1 mins

Luis Miguel hospitalizado en Nueva York: reportan que el cantante está internado y en observación

Univision Famosos
Hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula habría sido captado de fiesta en una discoteca
2 mins

Hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula habría sido captado de fiesta en una discoteca

Univision Famosos
Sobrina de Aracely Arámbula reacciona a video donde se revela rostro del hijo de Luis Miguel y la actriz
2 mins

Sobrina de Aracely Arámbula reacciona a video donde se revela rostro del hijo de Luis Miguel y la actriz

Univision Famosos
Hijo mayor de Aracely Arámbula y ‘Luismi’ reacciona tras revelarse su rostro
1:00

Hijo mayor de Aracely Arámbula y ‘Luismi’ reacciona tras revelarse su rostro

Univision Famosos
Michelle Salas felicita como nunca a su papá Luis Miguel en su cumpleaños: esto le dice
0:30

Michelle Salas felicita como nunca a su papá Luis Miguel en su cumpleaños: esto le dice

Univision Famosos
¿Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula fue a Coachella? Video sería la prueba
0:23

¿Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula fue a Coachella? Video sería la prueba

Univision Famosos

“Estamos justo al frente donde supuesta y alegadamente se encuentra Luis Miguel (…), es donde supuestamente fue ingresado en este hospital desde el lunes pasado y hasta el día de hoy se encuentra aquí. Fuentes extraoficiales me cuentan que Luis Miguel se ingresó bajo el apellido de su mamá. Estamos hablando del apellido Basteri”, mencionó.

“Inclusive, les cuento que anoche, porque uno tiene que investigar antes de decir que es fake news, yo llamé anoche al hospital bajo ese mismo nombre y me dijeron que a Luis Miguel lo habían dado de alta. Sin embargo, esta mañana volví a llamar, me contestó otra persona y me dijeron que a Luis Miguel lo movieron de piso, que él sigue supuestamente aquí todavía en este hospital, que inclusive, ya le tienen hasta seguridad en la habitación VIP donde se encuentra”, agregó.

De acuerdo con Gelena Solano, ‘El Sol de México’ estaría acompañado de su novia, Paloma Cuevas, y de una persona más, quien sería la que “entra y sale de este hospital”.

“Luis Miguel, según basado a la fuente que yo tengo, fuentes extraoficiales, que Luis Miguel todavía continúa aquí ingresado. Que lo subieron de habitación, es decir, cuando suben de habitación quiere decir que él ya estaba fuera de peligro. Estaban diciendo que su problema fue cardíaco, pero que aparentemente él ya está mejor”, subrayó.

La periodista no reveló más detalles sobre la presunta hospitalización de Luis Miguel. Sin embargó, precisó que, supuestamente, desde su ingreso, él “ha estado en observación” por presuntos problemas cardíacos.

“Él ha estado bastante delicado. Ha estado en observación. Lo habían bajado de piso, ahora lo subieron y que supuestamente ya está mucho mejor”, sentenció.

Relacionados:
Luis MiguelHospitalizacionesSaludCelebridadesPaloma CuevasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Laura Bozzo
Camino a Arcadia
Gratis
Isla Brava
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX