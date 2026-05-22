Luis Miguel

Luis Miguel es dado de alta tras días hospitalizado por presuntos problemas cardíacos, reportan

El cantante habría sido dado de alta del Hospital Mount Sinai, de Nueva York, tras supuestamente permanecer casi 10 días en observación por presuntos problemas cardíacos, según revelan fuentes extraoficiales a la periodista Gelena Solano, de El Gordo y La Flaca.

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Por:Elizabeth González
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Video Luis Miguel ya habría abandonado hospital en Nueva York: esto se sabe

Luis Miguel habría sido dado de alta del Hospital Mount Sinai tras supuestamente permanecer casi 10 días en observación por presuntos problemas cardíacos, según revelan fuentes extraoficiales a la periodista Gelena Solano.

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Este viernes 22 de mayo, la colaboradora de El Gordo y La Flaca reportó que, según su fuente, ‘El Sol de México’ abandonó el nosocomio al que habría ingresado desde el martes 12 de mayo en supuesta compañía de Paloma Cuevas y un asistente.

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“En el día de hoy y desde anoche he estado llamando al hospital (…) Llamé y pregunté por su nombre, su apellido de su madre, que supuestamente estaba utilizando, y me dijeron que a él lo acababan de dar de alta”, dijo.

“Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya no se encuentra en el hospital. Checaron varios de los pisos y a Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado”, sentenció.

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