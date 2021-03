Los mejores y peores vestidos de los Golden Globe 2021 (o el código de vestimenta que nadie entendió)

Por eso varias publicaciones ignoraron a las presentes y dieron a la actriz Anya Taylor-Joy como la mejor vestida de la noche (a pesar de haberse quedado en casa). La nombraron en varios casos como la responsable de subir el glamour de la pantalla gracias a su impresionante vestido verde de Christian Dior. El look fue responsabilidad del stylist Law Roach quien también tenía un segundo look preparado.

Creatividad a la vista

La poca creatividad que se vio en la alfombra roja, sí tuvo uno de sus momentos en los atuendos de los hijos de los directores Spike y Tonya Lewis Lee: Satchel y Jackson. Los chicos aparecieron como embajadores de los Golden Globes, una función en pie desde 1963 y destinado tradicionalmente a algunos hijos de celebridades. Los chicos, uno abiertamente queer y director de una agencia creativa y la otra escritora y fotógrafa, llevaron looks de Gucci. Él eligió un look en negro con kimono verde y fucsia encima y Nike Jordan sneakers.

Las que saben, saben

Para Dan Levy fue claro que el color de la temporada es este tono de amarillo brillante en total look. Su atuendo de Maison Valentino no tuvo fallo.

#Fails y otras interpretaciones

El look de Rosamund Pike también hizo levantar a muchos la ceja, no solo por el volumen y los vuelos del vestido carmín de Molly Goddard, si no por haberlo acompañado con botas militares (muy en tendencia) pero no necesariamente apropiadas para una gala hollywoodense. Sobre todo, si va a patear con ellas.