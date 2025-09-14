Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto
Fernanda Gómez se dejó ver cargando en brazos a su bebé solo 5 semanas después de anunciar la llegada de la criatura. La esposa de Saúl 'El Canelo' Álvarez apareció en la pelea del boxeador contra Terence Crawford, la cual perdió en Las Vegas.
Fernanda Gómez, la esposa de Saúl 'El Canelo' Álvarez, reapareció públicamente este 13 de septiembre tan solo 5 semanas después de anunciar el nacimiento de la segunda hija que tiene con el boxeador.
La pareja del deportista hizo presencia para apoyar al deportista en la pelea que sostuvo contra Terence Crawford en Las Vegas en donde el jalisciense perdió por decisión unánime.
Así se ve ahora la esposa del ‘Canelo’
Antes de salir al cuadrilátero, Fernanda Gómez se dejó ver en Instagram apoyando a su marido junto a la primogénita que comparten, María Fernanda, de 7 años.
Tanto madre como hija lucieron looks de la lujosa marca Amiri, una casa de moda con sede en Los Ángeles y fundada en 2014 por Mike Amiri.
Las dos derrocharon glamour horas antes del combate con los diseños de la marca, influenciada por las tendencias punk y grunge.
En algunas de las fotos, la esposa del 'Canelo' apareció cargando en brazos a su hija Eva Victoria, a quien también arropó con diseños Amiri.
Fernanda Gómez pareció lucir una figura muy recuperada luego del reciente parto. Para ella es la segunda ocasión que da a luz a una hija del famoso deportista. Ambos anunciaron la llegada de la niña al mundo el pasado 8 de agosto.
Él ya es padre de otros tres hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel a quienes tuvo en relaciones con mujeres distintas.
Saúl 'El Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez anunciaron de manera sorpresiva su segundo embarazo juntos el pasado 27 de abril.
La también 'influencer' no reaccionó de manera inmediata a la derrota de su marido en Las Vegas, la primera que sufre desde la última ocurrida el 7 de mayo de 2022.