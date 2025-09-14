Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto

Video Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión

La pareja del deportista hizo presencia para apoyar al deportista en la pelea que sostuvo contra Terence Crawford en Las Vegas en donde el jalisciense perdió por decisión unánime.

Así se ve ahora la esposa del ‘Canelo’

Antes de salir al cuadrilátero, Fernanda Gómez se dejó ver en Instagram apoyando a su marido junto a la primogénita que comparten, María Fernanda, de 7 años.

Fernanda Gómez, esposa de Saúl 'Canelo' Álvarez, reapareció así detrás de cámaras de la pelea del boxeador contra Terence Crawford en Las Vegas. Imagen Fernanda Gómez/Instagram y Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram



Tanto madre como hija lucieron looks de la lujosa marca Amiri, una casa de moda con sede en Los Ángeles y fundada en 2014 por Mike Amiri.

Las dos derrocharon glamour horas antes del combate con los diseños de la marca, influenciada por las tendencias punk y grunge.

Fernanda Gómez se dejó ver en algunas fotos cargando a su hija Eva Victoria, cuya llegada al mundo fue anunciada el pasado 8 de agosto. Imagen Fernanda Gómez/Instagram



En algunas de las fotos, la esposa del 'Canelo' apareció cargando en brazos a su hija Eva Victoria, a quien también arropó con diseños Amiri.

Fernanda Gómez pareció lucir una figura muy recuperada luego del reciente parto. Para ella es la segunda ocasión que da a luz a una hija del famoso deportista. Ambos anunciaron la llegada de la niña al mundo el pasado 8 de agosto.

Fernanda Gómez y su primogénita María Fernanda derrocharon glamour en Las Vegas. Imagen Fernanda Gómez/Instagram



Él ya es padre de otros tres hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel a quienes tuvo en relaciones con mujeres distintas.

Saúl 'El Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez anunciaron de manera sorpresiva su segundo embarazo juntos el pasado 27 de abril.

La esposa del 'Canelo' y las dos hijas que tiene con ella estuvieron con el deportista en esta dura pelea en la que el jalisciense registró su primera derrota en poco más de 3 años. Imagen Fernanda Gómez/Instagram



La también 'influencer' no reaccionó de manera inmediata a la derrota de su marido en Las Vegas, la primera que sufre desde la última ocurrida el 7 de mayo de 2022.