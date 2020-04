"Me pasaron 2 cosas muy extrañas durante mi embarazo": la emotiva confesión de Marlene Favela en El Break de las 7

Es un tema que no había expuesto públicamente, pero este lunes en la noche, mientras conversaba con su gran amigo Jomari Goyso , en el show digital El Break de las 7 , la recordada 'Gata salvaje' rompió el silencio sobre las experiencias que vivió. "A lo mejor es una coincidencia, a lo mejor le pasa a todas o a muchas mamás, pero como yo soy primeriza, para mí, es algo muy especial", soltó.

Tenía 3 meses y medio de gestación, cuando despertó de un sueño convencida de que estaba esperando una niña. Recordó que se lo dijo a su mamá, Silvia Meraz, quien le aconsejó que no se emocionara.

Al poco tiempo, la actriz mexicana recibió la confirmación médica de que esperaba una niña y el corazón se le quería salir del pecho. No tenía idea de que un mes y medio más tarde, tendría otra revelación más. A comienzos de junio del año pasado, Marlene Favela lo mencionó en el programa De primera mano.

Dijo que había soñado con su bebé y que había visto su rostro. "Me acuerdo perfecto de sus ojos, por ejemplo, que sus ojos me impresionaron mucho y no voy a decir porqué. Si se cumple, les cuento porqué", prometió.